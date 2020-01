El zarateño Nicolás Laccette llegará al Turismo 4000 Argentino en el 2020 con el auto que utilizó su padre durante la última experiencia que tuvo dentro de la categoría. Mencionar el apellido Laccette en el Turismo 4000 Argentino es referirse a parte de la historia de la categoría. El 13 de agosto del 2000, Darío Laccette ganaba la primera carrera de su historial en el 4000, apenas tres meses después de convertirse en padre de Nicolás. Hoy, 20 años después de ese podio, aquel bebé debutará en la categoría con el último Ford Falcon que utilizó su padre. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Fue casi una casualidad llegar al Turismo 4000 Argentino. Estaba corriendo en el TC Regional y estaba haciendo experiencia, conociendo el auto y los circuitos. Con buenos resultados pude hacer una buena base deportiva y gracias a varios factores estaré debutando en el Turismo 4000 Argentino, agradecido eternamente a mi padre, a mi familia, a mi tío y a todos quienes hacen posible esta llegada a la categoría. ¿Quién tendrá a cargo el auto? Pablo Viollaz y Matías Guillén estarán encargados de atender el Ford Falcon. Es un gran desafío. Estoy muy motivado y con ganas que arranque el campeonato, siendo cociente que tengo que aprender mucho con este tipo de autos que es por demás distinto a lo que he manejado hasta el momento. Pero cuento con los consejos de mi padre y de los preparadores del auto, quienes con su experiencia seguramente ayudarán a acortar caminos. Estoy muy contento, feliz por poder crecer deportiva mente y avanzar en el automovilismo. ¿Mete presión correr con este apellido o abre puertas? Las dos cosas. A papá lo conocen mucho y siempre vienen a preguntar si soy su hijo. En un punto eso está bueno y por otro lado todos te miran para ver cómo manejás, cómo llevás el auto y puede parecer una presión. Igual, cuando el semáforo pasa de rojo a verde te olvidás de todo. Sé que en esta categoría mi viejo hizo historia, y ahora llegó el momento de realizar la mía. ¿Te sorprendió que por las redes Pietranera te digiera que le pidas consejos a él porque tu papá es lento para correr? Me causo gracia. Hay una amistad con mi familia y da para esas frases. De todas maneras será otro rival este año. Él también va por un desafío nuevo dado que va a correr con Torino. Lo cierto es que Pietrarena quiere quedarse con el campeonato. Vamos a ver si lo dejamos… ¿Cómo te ves para la primera? Bien, muy motivado. No veo el momento de arrancar. Ahora serán dos los representantes de zarate en la categoría… Tal cual. Con Carly Bava que ya tiene antecedente acá estamos para representar a nuestra cuidad. Él también tiene los impulsores del mismo motorista, Matías Guillen. Entiendo que con papá ya está todo hablado… No lo dudes. Con él, con mi tío Walter que está en todos los detalles y con mi abuelo, como siempre incondicional. Realmente tengo que agradecer mucho a toda mi familia que hizo posible este proyecto y a quienes apuestan a mí con sus publicidades en la carrocería.

Padre e hijo en el taller. “Pietrarena quiere quedarse con el campeonato. Vamos a ver si lo dejamos…", dice Laccette Jr. de cara al 2020.



Turismo 4000 Argentino:

Laccette, la Continuidad de la Historia

