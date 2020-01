La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/ene/2020 Abella se reúne con Kicillof







En La Plata junto los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio. Todo hace preveer que se negociará la aprobación del proyecto de Ley Impositiva. Fuentes seguras confirmaron que hoy el Intendente de Campana viajará a La Plata para asistir a una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a la que están invitados todos los jefes comunales de Juntos por el Cambio. El encuentro estaba pautado desde antes que se frenara la aprobación de la iniciativa oficial, e iba a ser similar a la reunión ya mantenida con jefes comunales oficialistas, pero el actual escenario hace prever como tema excluyente del encuentro la negociación de la aprobación del proyecto de ley impositiva de cara a la próxima sesión legislativa programada para el 7 de enero. Como se recordará, el viernes 27 de diciembre los senadores opositores no dieron quorum y la reforma tributaria del flamante gobernador establecía aumentos en el Inmobiliario no prosperó. "No hay un impuestazo para la clase media, que es uno de los sectores más dañados después de cuatro años" explicó el gobernador por distintos medios periodísticos y señaló que el argumento de la oposición de los incrementos de hasta el 75% sólo lo sufrirán un "unos 200 contribuyentes propietarios de más de 2.000 hectáreas". En declaraciones a este medio, la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, aportó la semana pasada: "Más allá del montaje mediático al que nos tienen acostumbrados, se trata de una propuesta progresiva en la que los que tienen más, van a pagar más. Pero en términos reales, estamos hablando de que el 70% de los contribuyentes pagarán menos de $2500.- de inmobiliario al año y que las propiedades de menor valor tendrán una actualización sólo del 15%, mientras que el 86% de los contribuyentes urbanos abonarán un máximo de $3500.- al año a razón repartidos en 5 cuotas de $700.- Acá el problema pasa por sólo 200 grandes terratenientes a quienes ellos representan. Se les aplica un 75% de actualización, cuando la inflación anual fue de un poco más del 50%. Pero esa diferencia la pueden achicar pagando al contado y así obtener un descuento del 20%, como el resto que así lo hagan. De esa manera, sólo estarían absorbiendo un incremento mínimo por encima de la inflación anual. Si el esfuerzo, mínimo repito, no lo hacen esos 200 terratenientes ¿qué se le puede pedir al resto de los bonaerenses?".

Adelanto: Imagen de la Reunión. Foto: Twitter @SebaAbella





ADELANTO: Participando de la reunión de intendentes de Juntos por el Cambio, con el gobernador @Kicillofok pic.twitter.com/HFZpypdgrR — Sebastian Abella (@SebaAbella) January 2, 2020 #Video Sebastián Abella en C5N (2/1/2020). El Intendente de Campana junto a su par de San Isidro, Gustavo Posse,

opinaron en "Minuto Uno" (@C5N) acerca del encuentro que mantuvo el gobernador provincial, Axel Kicillof, con los intendentes de la oposición. https://t.co/RUU1H2MauC — La Auténtica Defensa (@LADdigital) January 3, 2020

