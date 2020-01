Abella e intendentes opositores se reunieron con Kicillof

El encuentro fue en La Plata. El jefe comunal asistió junto a sus pares bonaerenses de Juntos por el Cambio. Se plantearon las distintas necesidades y prioridades de la Provincia. Por la noche, Abella junto a Posse estuvieron en C5N. El intendente Sebastián Abella participó este jueves al mediodía de la primera reunión de trabajo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a sus pares bonaerenses de Juntos por el Cambio. Durante el encuentro, realizado en La Plata, Kicillof expresó sus prioridades de gestión, mientras que los jefes comunales plantearon las distintas necesidades de cada uno de los municipios. "Es momento de cuidar la provincia y a los bonaerenses, y para eso es fundamental que busquemos de manera conjunta amplios consensos", manifestó el intendente Abella una vez finalizada la reunión que la calificó como "positiva". Además aseguró que "seguiremos transitando por este camino del diálogo y del trabajo mancomunado, siempre pensando en lo mejor para todos los bonaerenses". En tanto que Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, informó que se invitó a los intendentes a trabajar en conjunto: "Acá no hay municipios de primera y de segunda, ni se van a hacer diferencias por el color político; hubo pedidos puntuales de intendencias con problemas financieros graves y hubo pedidos generales; hemos tomado nota para darles soluciones".

SEBASTIÁN ABELLA PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO CON AXEL KICILLOF ACOMPAÑANDO A LOS INTENDENTES BONAERENSES DE JUNTOS POR EL CAMBIO. ABELLA EN C5N Anoche, el Intendente Sebastián Abella estuvo junto al Intendente de San Isidro Gustavo Posse en el programa del "Gato" Silvestre que se transmite por la señal de C5N. Durante el reportaje, ambos intendentes comentaron su parecer sobre la reunión que mantuvieron con el Gobernador. Tanto Posse como Abella consideraron que la reunión fue positiva, sobre todo porque muchos de los 51 intendentes presentes no conocían personalmente a Kicillof. Cuando el periodista Gustavo Silvestre consultó a Abella sobre la desocupación en la zona de Zárate - Campana, Abella fue categórico y le dijo que "no escapa a la media nacional".

#Video Sebastián Abella en C5N (2/1/2020). El Intendente de Campana junto a su par de San Isidro, Gustavo Posse,

opinaron en "Minuto Uno" (@C5N) acerca del encuentro que mantuvo el gobernador provincial, Axel Kicillof, con los intendentes de la oposición. https://t.co/RUU1H2MauC — La Auténtica Defensa (@LADdigital) January 3, 2020 #Ahora el intendente @SebaAbella en vivo por C5N en el programa de @Gatosylvestre pic.twitter.com/RLuA5HggzX — MunicipalidadCampana (@campanagov) January 3, 2020 AVISO CON TIEMPO Hoy a las 21.00 hs voy a estar en C5N en el programa de @Gatosylvestre

?? ?? — Sebastian Abella (@SebaAbella) January 2, 2020

