Así lo informó el Municipio como consecuencia de las inspecciones realizadas para dar cumplimiento a la ordenanza Nº 6866 y la campaña de concientización para evitar su uso. Tal como ocurrió en Navidad, durante los festejos por el año nuevo la ciudad celebró su llegada con menos pirotecnia. Y, en esta oportunidad, no ingresaron heridos ni quemados por su uso a la guardia del hospital San José. Al respecto, el Municipio destacó las medidas implementadas por las distintas dependencias para dar no solo cumplimiento a la Ordenanza Nº 6866 que regula la comercialización de la pirotecnia sino también la campaña de concientización para evitar el uso de fuegos artificiales sonoros. En los días previos, se recibieron 23 llamados a la Mesa de Enlace del CIMoPU denunciando lugares donde se comercializaba pirotecnia y se realizaron alrededor de 25 inspecciones, logrando que casi en su totalidad regularicen su situación iniciando el trámite de habilitación correspondiente o cesando la actividad. Solo se llevó a cabo la clausura de un local. El Municipio también hizo hincapié en la importancia de la campaña llevada adelante por empleados y voluntarios para concientizar sobre el impacto negativo que los estruendos provocan en las personas con trastornos del espectro autista; los animales y el medio ambiente.

El Intendente estuvo en el hospital y destacó que no hubo heridos por pirotecnia.





LA GUARDIA DEL HOSPITAL POR SUERTE NO TUVO QUE ATENDER HERIDOS DE PIROTECNIA.



En Año Nuevo, disminuyó el uso de pirotecnia y no hubo heridos en la guardia del Hospital

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar