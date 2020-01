El femicida de las 113 puñaladas sale en febrero

Fabián Tablado está alojado en el pabellón evangelista de la Unidad Penal 21 de Campana. Su condena finaliza a fines del 2022, pero saldrá antes gracias al beneficio del 2 x 1. Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en la localidad de Tigre, recuperará su libertad el próximo 28 de febrero, tras pasar casi 24 años en prisión, informaron fuentes judiciales. En aquel entonces, Tablado tenía 20 años, mientras que Carolina 16. Poco después de cometer el crimen y antes incluso de hablar con la Justicia, Tablado dio varias entrevistas a la televisión. "Ella siempre quiso formar una familia", contó a TN Tablado. Él, en cambio, reconoció que al principio no se sentía preparado para eso pero que con el tiempo se fue aferrando cada vez más a su novia. "En el final yo decido tener un hijo. Ella me rechaza, me empuja y me dice: "Pará, ¿qué hacés? ¿Estás loco?" Y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella ahí. Y no sé, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensé que se me estaba yendo de las manos, ¿no?", recordó sobre ese día. El 27 de mayo de 1996, se desató el trágico desenlace. Luego de mantener relaciones sexuales, el femicida persiguió a Carolina por toda la casa y con cuatro armas blancas la asesinó de 113 puñaladas. Ahora, tras pasar casi 24 años en prisión, el femicida que está alojado en el pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana, recuperará su libertad el próximo 28 de febrero. Lo extraño del caso es que nunca dejó de recibir cartas de mujeres que querían conocerlo. Y de hecho, se casó con una estando en prisión. Pero en 2013, sumó una nueva condena por amenazar de muerte a la mujer con quien se casó y tuvo dos hijas mellizas. Entonces fue declarado reincidente y sentenciado a una pena única de 26 años y seis meses de prisión que debía terminar de cumplirse a fines de 2022. Sin embargo, quedará en libertad en pocos días más. De acuerdo al legajo que está en el Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro, a cargo del juez Alejandro David, en la primera causa, es decir el homicidio de Aló, se le realizó el cómputo diferenciado que preveía la ya derogada Ley 24.390, más conocida como del "2x1", que estaba vigente al momento de ese hecho y por ello se le contabilizan doble los días que estuvo en prisión preventiva.

Tablado, el protagonista de uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina contemporánea, recuperará la libertad en pocos días más.



El femicida de las 113 puñaladas sale en febrero

