El mediocampista fue anunciado oficialmente como refuerzo por el Centro Deportivo Olmedo de Ecuador, aunque no cerró su salida del club. Seguiría los pasos de Matías Ballini, quien partió para jugar en Independiente Santa Fe de Colombia. La relación "precio en dólares-calidad" de los jugadores argentinos es un atractivo para muchos países de Sudamérica que, en base a ello, apuntan a encontrar alternativas en la segunda división de nuestro país. Así, en los últimos años, ha sido habitual que futbolistas de la Primera Nacional emigren a destinos como Paraguay, Chile y Ecuador, entre otros. Una situación que ya ha afectado a Villa Dálmine. Años atrás, cuando el Violeta buscó renovarle a Pablo Burzio se chocó con una oferta que el cordobés tenía del Manta de Ecuador. Y a comienzos de 2019, cuando el plantel se reintegró a los entrenamientos, Federico Jourdan nunca se presentó y terminó forzando su salida al fútbol de Paraguay (actualmente sigue en el Sol de América). Los casos son más en las últimas temporadas: años antes, Carlos Kletnicki y Pablo Ruiz emigraron a la Segunda División de México tras rescindir sus contratos con el club de nuestra ciudad. Y Fernando Otarola también forzó su salida para pasar a jugar en Chile. Y dos campanenses también han saltado del Ascenso al exterior: Adrián Martínez es uno de los mejores ejemplos deportivos (del Sol de América pasó a Libertad y se convirtió en figura de uno de los equipos más poderosos de Paraguay), mientras que Diego "Fonito" Dorregaray tuvo una primera experiencia en Guayaquil City y ahora es uno de los extranjeros del Técnico Unviersitario en la Liga Pro de Ecuador (que amplió a seis el cupo de foráneos por equipos). En muchos casos, los futbolistas que firman contratos en el Ascenso ya lo hacen con cláusulas de salida ante ofertas que pudieran surgirles del exterior y que los beneficien económicamente, sobre todo ante la posibilidad de cobrar en dólares. En este 2020, de cara a la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional, Villa Dálmine sufriría dos bajas muy importantes de jugadores que emigrarían a diferentes destinos sudamericanos. Por un lado, Matías Ballini se incorporará a Independiente Santa Fe de Bogotá, equipo de la Primera División del fútbol de Colombia. Para ello, antes debe firmar la rescisión de su contrato, en una operación que le dejará un beneficio económico al Violeta. En tanto, en las últimas horas de 2019, el Centro Deportivo Olmedo de Ecuador anunció de manera oficial, a través de su cuenta de Twitter, la incorporación de Facundo Affranchino. Ballini y Affranchino han sido en la primera mitad de temporada los mediocampistas de mayor experiencia dentro de un plantel muy joven. Y fueron siempre titulares para Lucas Bovaglio, a excepción de aquellos encuentros en los que no estuvieron en disponibles por molestias físicas. Affranchino (de 29 años) comenzó su carrera en River Plate y después pasó por San Martín de San Juan, Belgrano de Córdoba, Unión de Santa Fe, Ferro Carril Oeste e Instituto antes de desembarcar en Villa Dálmine. Y ya registra un paso por el exterior: en 2015 jugó en Lobos de Puebla de México. Según trascendió, desde la dirigencia Violeta se están haciendo esfuerzos para retener al mediocampista en el plantel (sobre todo ante la partida de Ballini), pero desde el entorno del jugador habrían dado por descartada la continuidad de Affranchino en Villa Dálmine y estarían buscando un acuerdo para su salida, una situación que habría caído muy mal en Mitre y Puccini, dado que el exInstituto llegó a Campana tras haber quedado prácticamente "colgado" para la actual temporada de la Primera Nacional.

AFFRANCHINO LE DIÓ EQUILIBRIO AL MEDIOCAMPO VIOLETA EN LA PRIMERA MITAD DE LA TEMPORADA. EL PLANTEL RETOMA LOS ENTRENAMIENTOS Esta tarde, a las 17 horas, los jugadores de Villa Dálmine se reunirán en el estadio de Mitre y Puccini para comenzar con los entrenamientos de cara a la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional. Por el momento, serían cuatro los futbolistas que no se presentarían respecto al primer semestre: Fabricio Brener (retornó a Belgrano de Córdoba), Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados), Matías Ballini (se marchó a Independiente Santa Fe de Colombia) y Facundo Affranchino (tiene todo arreglado con el Olmedo de Ecuador). El Violeta realizará la parte más intensa de esta pretemporada a partir del lunes 13 en San Nicolás, donde el 18 disputaría un amistoso frente a Regatas de esa ciudad en el flamante Estadio Único de San Nicolás. Además, ya fueron confirmados también amistosos con Atlanta y Deportivo Morón. EL 11 DE LA DÉCADA A través de su cuenta oficial de Twitter (@VillaDalmineOK), el Violeta realizó una serie de encuestas para confeccionar el "equipo de la década". Una propuesta interesante, dado que 2010-2019 fue un período de grandes éxitos deportivos para la institución, incluyendo los ascensos de 2012 y 2014 y la actual estadía en la segunda categoría del fútbol argentino que se extiende desde 2015. Finalmente, las encuestas puesto por puesto dejaron la siguiente formación: Carlos Kletnicki (60% de los votos); Juan Ferreira (34%), Julio Navarro (39%), Juan Celaya-Rubén Zamponi (ambos 47%), Federico Gásperi (46%); Renso Pérez (83%), Horacio Falcón (70%), Gastón Sánchez (53%); Raúl Pérez (76%); Nazareno Solís (44%) y Ezequiel Cérica (64%). Y entre los DT, Sergio Rondina (59%) le ganó la pulseada a Walter Otta (32%), los dos "gestores" de los ascensos de 2012 y 2014. De hecho, en esta formación, diez de los once elegidos fueron parte de alguna de esas dos conquistas (o de las dos, en los casos de Falcón y Pérez). El único jugador escogido en este "11 ideal" que no participó de ninguno de estos dos ascensos fue Solís. COMENZÓ EL RESEMBRADO DEL CAMPO DE JUEGO En los últimos días del 2019, el Club Villa Dálmine comenzó con el resembrado del campo de juego del estadio de Mitre y Puccini para que éste llegue en óptimas condiciones al reinicio del campeonato de la Primera Nacional. Los trabajos están a cargo de la empresa Agrosport Pro, que ya había realizado la misma tarea a mediados de año para el comienzo de la temporada.

