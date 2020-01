Exitoso Operativo de Prevención coordinado por el Municipio

La zona de "el campito de Siderca" estuvo en orden y no se registró ningún tipo de incidente durante la noche de Año Nuevo. "Una tranquilidad nunca vista para estas fechas", manifestó una a través de un mensaje de Whatsapp. El caso de la Fiesta de Navidad en el estadio de Villa Dálmine. Durante los festejos de Año nuevo la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio llevó a cabo un exitoso operativo de seguridad en el barrio Dalmine. En la madrugada, personal policial se desplazó en el campito de Siderca y sus inmediaciones a fin de garantizar el orden y la seguridad de los vecinos y visitantes del lugar en el que no se registró ningún tipo de incidente. "Bajo la coordinación de la Dirección General de Planificación y Coordinación Operativa, el resultado fue altamente positivo, ya que se recuperó la tranquilidad del barrio Dálmine. El servicio dispuesto consistió en la colocación de vallado en el ingreso y móviles policiales estáticos en las esquinas", señaló un comunicado de prensa oficial que además asegura que los vecinos del barrio agradecieron y destacaron tanto la tranquilad como la limpieza que quedó en la zona. "Una tranquilidad nunca vista para estas fechas", manifestó una vecina a través de un mensaje de Whatsapp. NOBLEZA OBLIGA "La verdad es que tanto en Navidad como en Año Nuevo el barrio estuvo tranquilo y no tenemos nada para decir más que agradecer las medidas adoptadas", comentó a La Auténtica Defensa Federico Cámara, activo vecino del barrio Dalmine quien integra el grupo alternativo a la "Asociación de Vecinos" y mantiene un diálogo permanente con las autoridades no sólo por las permanentes situaciones de caos vehicular y ruidos molestos que tienen lugar particularmente los fines de semana, sino también por situaciones de inseguridad. En ese sentido, a principios de diciembre el grupo de vecinos realizó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Campana "dada la inacción policial en el barrio". Según se dijo, luego de varios robos tipo "escruche" registrados en domicilios, el punto de inflexión fue el robo a mano armada que sufrió un joven vecino del barrio mientras esperaba el Chevallier en la parada de Mitre y Santa María de Oro, el pasado 4 de diciembre a primera hora de la noche. Así las cosas, el pasado 23, se realizó una nueva reunión con las autoridades a las que asistieron el propio Cámara, Alberto Arrighetti, Leonardo Montani, y Roberto Inda, según puede leerse en una minuta publicada en el muro de Facebook "Barrio Dalmine". El principal tema de la reunión fue la inminente Fiesta de Navidad organizada en el estadio de Villa Dalmine y las medidas preventivas de seguridad que se tomarían al respecto; además de la problemática cotidiana de Ruidos Molestos, disturbios y protocolos de acción. "(El comisario) Alberto Utrera nos confirma nuestra percepción que no hay protocolos específicos de actuación sobre visitantes que consuman alcohol y generen disturbios, que hay grises entre la aplicación de la ley y la interpretación del uso de la fuerza policial. Esta indefinición proviene de cuestionamientos a los que la fuerza ha sido sujeta. Sobre este tema puntual, se comentó que avanzaremos en paralelo con el juzgado con el fin de lograr puntos de coincidencia y acción", señala la minuta. Como se recordará, a la salida de la mencionada fiesta, en el sector del estacionamiento del estadio de Mitre y Puccini un joven fue atacado por al menos tres más a manera de venganza, luego de que el primero frustrara un robo en el baño de caballeros. Consecuencia de los golpes (en un video subido a Facebook puede verse cómo ya en el suelo recibe una patada en la cabeza) el joven agredido sufrió desvanecimientos y vómitos durante esa jornada, por lo cual estuvo varias horas en observación en el área de Terapia Intensiva de la clínica Delta; mientras que a su novia, en el mismo episodio, uno de los agresores le robó su teléfono celular. La causa está radicada en la UFI 2 a cargo de Ana Laura Brizuela. Como primera medida, a los tres agresores ya identificados se cursaría próximamente una Orden de Restricción de Acercamiento a los dos jóvenes que recibieron las agresiones, mientras se suman nuevos testimonios al expediente referidos al robo del celular e incluso el de otro hecho de violencia ocurrido meses atrás y que tuvo al menos a uno de los tres sospechosos como protagonista quien, además, es mayor de edad. VIDEO:





Exitoso Operativo de Prevención coordinado por el Municipio

