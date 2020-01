Advierten sobre robo con tarjetas en Campana

Una vecina se acercó a nuestra redacción y pidió mantener su nombre en reserva, ya que radicó la correspondiente denuncia penal en Ministerio Público Fiscal. Solicitó se allane un local comercial que se encuentra sobre Av. Varela. "Era domingo a las 17 y me encontraba pagando una compra en un local de Av. Varela. La empleada me hablaba mucho y logró distraerme para poder entregarme el ticket de compra, el DNI y otra tarjeta, pero no mi tarjeta de Débito. No percibí que no la tenía en mi poder cuando salí del local. Al día siguiente cuando entré a mi Home Banking descubrí que me habían vaciado la cuenta. Con mi tarjeta habían realizado pedidos de pizzas y bebidas por valores altísimos, habían pagado varias cuentas de Netflix, habían solicitado compras por las aplicaciones de celulares hasta el hartazgo, casi todos pedidos bien entrada la madrugada. Por último y como no sabían cuál era el saldo que quedaba en mi cuenta jugaban con pedidos que fueron rebotados por saldo insuficiente. No quise dirigirme al local al día siguiente, elegí el camino de la denuncia y que la justicia actúe", señaló la vecina de nuestra ciudad quien pidió no ser identificada. "Luego de efectuar la denuncia –agregó- pude tomar conocimiento de que en muchos locales de venta, algunos empleados toman una fotografía de la tarjeta con sus celulares cuando el cliente la entrega para que le cobren y con esa foto, que envían rápidamente a alguien que está afuera del local, vacían las cuentas con varios celulares a través de la APP que se usa para solicitar "Pedidos Ya" sin más requisito que los números de la tarjeta. Esto es terrible. La cuenta puede ser vaciada en diez minutos por tres personas usando los mismos datos con distintos celulares. Es decir, en el trayecto en el que uno demora en el camino a su casa esta organización delictiva se prepara para vaciar la cuenta en un tiempo récord y los pedidos son entregados en plazas o en lugares públicos para no dejar rastros del domicilio de entrega. Como se verá se trata del delito organizado". Según explicó la damnificada en nuestra redacción, realizó la denuncia penal en la Fiscalía de Sarmiento y 9 de Julio, donde se abrió un expediente por Estafa.

La lectora aduce que su tarjeta fue cambiada en un comercio y con la misma se procedió a realizar compras online. La investigación está en marcha (Foto ilustrativa).



Advierten sobre robo con tarjetas en Campana

