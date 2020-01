Femicidios: en diciembre hubo una mujer muerta cada 22 horas

La violencia contra la mujer se agravó con la llega de fin de año. En los primeros 28 días del mes, 30 mujeres fueron asesinadas en todo el país, según relevamiento del Observatorio "Ahora que sí nos ven". La cantidad de femicidios fue mayor a la registrada en el mismo mes del año pasado y estuvo por encima de la media de 2019, que hasta noviembre era de una muerte cada 27 horas. En más del 60% de los casos, los atacantes fueron sus actuales o sus ex parejas. El total de femicidios desde enero hasta anteayer fue de 327. Una encuesta realizada en la Ciudad entre 1.800 mujeres reveló que 6 de cada 10 sufrieron alguna vez un hecho de violencia por parte de sus parejas. Según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, hubo 30 mujeres asesinadas en los primeros 28 días de diciembre: en promedio, más de una muerta por día, un femicidio cada 22 horas. A fines de noviembre, ese observatorio había publicado un informe que decía que había habido 297 femicidios en los primeros once meses de 2019: el 63% cometidos por parejas o ex, 267 niños y niñas que se quedaron sin sus madres. Una mujer asesinada cada 27 horas. Diciembre fue mucho peor. Y ya suman 327 en el año. Otro dato alarmante surge al comparar los 30 femicidios en 28 días de este mes con los 25 que se habían registrado en todo diciembre de 2018: entonces hubo uno cada 29 horas. "Diciembre es un mes en el que se hacen balances y se proyectan metas y cambios para estar mejor. Muchas mujeres se replantean las relaciones en las que se encuentran e intentan ponerle fin al maltrato. Esta decisión muchas veces no es tolerada por los hombres con quienes se encuentran y la reacción es asesinarlas. Ante esta situación alarmante, es clave que desde el Estado se lleven a cabo políticas públicas para prevenir las violencias y que, luego de las denuncias, las mujeres no queden desamparadas. En este sentido, confiamos en esta nueva etapa que se inicia con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad", dijo a Clarín Raquel Vivanco, al frente del Observatorio. Fuente: Asterisco TV.

Imagen ilustrativa



Femicidios: en diciembre hubo una mujer muerta cada 22 horas

