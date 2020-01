P U B L I C



IRIZAR El presidente Alberto Fernández encabezará hoy el acto de inicio de la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2019/2020 a bordo del rompehielos ARA "Almirante Irízar", que se encuentra amarrado en el Apostadero Naval Buenos Aires, ubicado en Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires. La visita del Presidente al rompehielos, en la que estará acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, jefes castrenses y otras autoridades, está anunciada ocialmente para las 11. En esta segunda etapa, el rompehielos, luego de embarcar personal militar y cientíco, efectuará el relevo de las dotaciones de las bases permanentes Orcadas y Belgrano 2, y continuará con el abastecimiento y el apoyo logístico de las bases Esperanza, Carlini y la transitoria Petrel, informó Presidencia a través de un comunicado. Una vez nalizado el recorrido el buque regresará a Ushuaia, mientras que, en una tercera etapa, el rompehielos, entre otras actividades, realizará el relevo del personal de la base permanente San Martín. VUELOS El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), estableció que los vuelos regionales vuelvan a operar en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery desde el 11 de mayo, en una medida que busca fomentar el turismo receptivo. La decisión fue anunciada ayer por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. La medida generará mejoras tanto para los turistas que lleguen desde esos países, que no tendrán que cambiar de aeropuerto para conectar con el interior, como para los diversos destinos turísticos de la Argentina. El Gobierno espera que, a partir de mejorar el trato al turismo, se incremente la venta de pasajes y se benecien, indirectamente, las arcas del Estado. MILAGRO SALA La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, criticó ayer al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, debido a la continuidad de su detención domiciliaria y afirmó: "Yo esperaba que no hubiera más presos políticos el 24 de diciembre, pero nada cambió". "Ellos creen que porque estoy en domiciliaria están cumplidos, pero no es así. Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo. Estoy rodeada de policías, le quitan los documentos a quienes vienen a visitarme", se quejó la dirigente jujeña en declaraciones a radio El Destape. Al respecto, insistió en que en Jujuy "siguen estando todos los funcionarios macristas" y que ella "esperaba que no haya más presos políticos en Argentina". MOTOS El patentamiento de motos en todo el país cayó 37,4% durante el último año, que fue "malo" para las empresas del sector, informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Según la entidad, el número de unidades patentadas solo durante diciembre último fue de 16.458 motovehículos, con una baja del 10,7% en comparación con noviembre, en el que se habían registrado 18.439 unidades. En la comparación interanual, hubo una retracción del 37,5% en las ventas con respecto a diciembre de 2018, cuando se habían registrado 26.339 motovehículos. En cuanto a la participación de las marcas en el total de ventas, Honda finalizó diciembre liderando el mercado, con 3.648 unidades, seguida por Motomel, con 1.924.

Breves: Noticias de Actualidad

