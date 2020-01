Efemérides del día de la fecha: 3 de enero

USURPACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Aprovechando la estratégica posición de las Islas Malvinas para el comercio, el capitán británico John Onslow a bordo de la corbeta "HMS Clío" ocupó a la fuerza las islas en el año 1833. Con una gran superioridad numérica en hombres y buques de guerra equipados con armamento moderno, la población argentina no tuvo más opción que ceder a los pedidos de los invasores y ser deportados mientras veían como ilegítimamente se izaba la bandera británica. Inmediatamente se protestó ante tal acción y se reclamó la soberanía sobre esos territorios pero al día de hoy, después de 187 años entre los que una guerra que se llevó la vida de miles de argentinos, las Islas Malvinas siguen bajo la posesión inglesa. FALLECE NÉSTOR IBARRA Néstor Carlos Amadeo Ibarra nació el 5 de noviembre del año 1938 en Puán, Buenos Aires. Apasionado por el fútbol y atraído por el periodismo, Néstor fusionó sus pasiones y guiado por su admiración al periodista deportivo Salustiano González se convirtió en un asiduo colaborador de la sección deportiva del diario "El Mundo": "a mí me gustaba mucho el fútbol. El gallego Salustiano González fue el que me acercó a esta profesión. Fue como tocar el cielo con las manos." En el año 1960 aprovechó el auge de la radio y se incorporó en "Radio Antártida" como relator de los partidos de fútbol; allí su expresividad y precisión para relatar llamaron la atención del locutor José María Muñoz que se lo llevó a "Radio Rivadavia" en el año 1969 para integrarlo en el programa "La oral deportiva." Su indiscutible talento al micrófono le permitió pasar por Radio "Belgrano", "El Mundo" y "Porteña" antes de establecerse en "Radio Mitre" con el programa "Sport 80" que compartió, en un principio, con Diego Bonadeo y Roberto Erguía y más tarde con Fernando Niembro, Victor Hugo Morales, Adrián Paenza y Marcelo Araujo. Pero llegado los años 80´ el periodista decidió incursionar en el periodismo de interés general con el programa "Cordialmente", "Magazine de la mañana" y "Hoy por hoy"; por este último la "Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina" (Aptra) le otorgó 3 Martín Fierro. En televisión condujo el programa "Con ustedes", "Cuando calienta el sol" y "Recursos Humanos" y fue columnista del noticiero "Teledía 13". Por otra parte, tuvo un paso fugaz en el cine con las películas "Yo gané el prode. Y Ud.?" (1973), "La fiesta de todos" (1979) y "Te rompo el rating" (1981). Falleció a los 66 años, en el año 2005, en Buenos Aires. ARETHA FRANKLIN ENTRA EN EL SALÓN DE LA FAMA DEL ROCK Un día como hoy en el año 1987, Aretha Franklin se convertía en la primera mujer en entrar en el Salón de la fama del Rock. Apodada "La reina del soul", Aretha grabó su primer disco, "The gospel soul of Aretha Franklin", cuando tenía apenas 14 años; en el año 1967 lanzó el exitoso disco "I never loved a man the way I love you" con el que ganó dos premios "Grammy" y logró la fama internacional con la canción "Respect." Con una carrera en constante ascenso, sus canciones "(You make me feel like) Natural woman", "Chain of fools", "Think", "Ain´t no way" y "I say a little prayer" laconvirtieron en una artista trascendente que utilizó su influencia para luchar contra el racismo y por la liberación femenina. Su ingreso al Salón de la Fama del Rock permitió que cada vez más mujeres recibieran el reconocimiento merecido por su talento y ocuparan su lugar en el mismo.

Efemérides del día de la fecha: 3 de enero

