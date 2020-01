Comienza el ciclo de cine de verano al aire libre en la biblioteca Jean Jaures

Hoy con la proyección de Borgman Este viernes 3 de enero en el patio de la biblioteca se presentara la película holandesa Borgman, en el ciclo de cine primavera-verano de Adiccine. Escrita y dirigida por Alex van Warmerdan, ha sido definida como una fábula oscura y malévola en la que Borgman, el personaje principal, se desenvuelve entre lo real y lo ficticio, interpretado por Jan Bijvoet ("The Broken Circle Breakdown"), cuyo trama gira en torno a un oscuro personaje que llega de improvisto a una zona residencial de clase media, su presencia irrumpe en el hogar de una familia con 3 hijos donde el protagonista es una especie de vagabundo muy enigmático que luce una barba y una melena prominentes. Este desaliñado individuo vive bajo tierra en una madriguera humana ubicada en medio del bosque, y tiene que huir ante la llegada de tres cazadores armados (entre ellos un sacerdote) con una escopeta y una estaca afilada, que le buscan con no muy buenas intenciones. Tras este suceso avisa a sus compañeros, que viven en las mismas condiciones, y se traslada (aparentemente al azar) a una vivienda de lujo de una urbanización cercana al bosque. La película fue seleccionada para participar en los Festivales de Cannes y Toronto, además estuvo nominada por los premios Oscar como mejor película extranjera. Como todo el ciclo de de Adiccine, es con entrada libre y gratuita con el clásico sistema a la gorra, con servicio de bufet económico y popular para saborear durante la proyección de la película. En esta oportunidad será al aire libre en el patio de la biblioteca (no se suspende por lluvia), este viernes 3 de enero a las 21 hs en San Martin 325.





