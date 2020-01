En los últimos días del 2019, el Club Villa Dálmine comenzó con el resembrado del campo de juego del estadio de Mitre y Puccini para que éste llegue en óptimas condiciones al reinicio del campeonato de la Primera Nacional. Los trabajos están a cargo de la empresa Agrosport Pro, que ya había realizado la misma tarea a mediados de año para el comienzo de la temporada. EL PLANTEL RETOMA LOS ENTRENAMIENTOS Esta tarde, a las 17 horas, los jugadores de Villa Dálmine se reunirán en el estadio de Mitre y Puccini para comenzar con los entrenamientos de cara a la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional. Por el momento, serían cuatro los futbolistas que no se presentarían respecto al primer semestre: Fabricio Brener (retornó a Belgrano de Córdoba), Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados), Matías Ballini (se marchó a Independiente Santa Fe de Colombia) y Facundo Affranchino (tiene todo arreglado con el Olmedo de Ecuador). El Violeta realizará la parte más intensa de esta pretemporada a partir del lunes 13 en San Nicolás, donde el 18 disputaría un amistoso frente a Regatas de esa ciudad en el flamante Estadio Único de San Nicolás. Además, ya fueron confirmados también amistosos con Atlanta y Deportivo Morón. EL 11 DE LA DÉCADA A través de su cuenta oficial de Twitter (@VillaDalmineOK), el Violeta realizó una serie de encuestas para confeccionar el "equipo de la década". Una propuesta interesante, dado que 2010-2019 fue un período de grandes éxitos deportivos para la institución, incluyendo los ascensos de 2012 y 2014 y la actual estadía en la segunda categoría del fútbol argentino que se extiende desde 2015. Finalmente, las encuestas puesto por puesto dejaron la siguiente formación: Carlos Kletnicki (60% de los votos); Juan Ferreira (34%), Julio Navarro (39%), Juan Celaya-Rubén Zamponi (ambos 47%), Federico Gásperi (46%); Renso Pérez (83%), Horacio Falcón (70%), Gastón Sánchez (53%); Raúl Pérez (76%); Nazareno Solís (44%) y Ezequiel Cérica (64%). Y entre los DT, Sergio Rondina (59%) le ganó la pulseada a Walter Otta (32%), los dos "gestores" de los ascensos de 2012 y 2014. De hecho, en esta formación, diez de los once elegidos fueron parte de alguna de esas dos conquistas (o de las dos, en los casos de Falcón y Pérez). El único jugador escogido en este "11 ideal" que no participó de ninguno de estos dos ascensos fue Solís.





