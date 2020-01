Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MUÑECO, CON CAUTELA El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que el Millonario no tiene en carpeta ningún refuerzo para sumar en este receso: "No vamos a salir al mercado en este proceso de verano, salvo que se nos vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad en la que nos guste la jerarquía del jugador. Va a ser difícil que salgamos a buscar a alguien. Creo que va a ser un mercado muy quieto y vamos a intentar sostenernos con el mismo plantel", explicó el DT. LA ERA PUSINERI Ayer comenzó el ciclo de Lucas Pusineri como entrenador de Independiente de Avellaneda. Quien fuera campeón como jugador del Rojo en 2002 es la apuesta de la dirigencia para cambiarle la cara a un plantel sumergido en la irregularidad, tanto en los rendimientos como en los resultados después del paso de Sebastián Beccacece y el interinato de Fernando Berón. Entre las novedades con las que contará para este semestre se destacan los regresos de los atacantes Leandro Fernández y Braian Romero, quienes retornaron de sus préstamos en Vélez y Athletico Paranaense, respectivamente. CRUZÓ DE VEREDA Sebastián Beccacece fue presentado como nuevo DT de Racing Club después de su reciente experiencia en Independiente. Así se convirtió en el sucesor de Eduardo "Chacho" Coudet, quien partió a Inter de Porto Alegre. "Me sedujo la valoración y la insistencia. Que a un grupo de trabajo lo reconozcan más allá de algún resultado momentáneo es muy importante. Además, generamos una conexión casi instantánea desde que comenzamos a hablar", explicó el entrenador, quien pretende incorporar a Héctor Fertoli (exNewells y hoy jugador de San Lorenzo). DAMONTE, DT GLOBO El mediocampista Israel Damonte colgó los botines tras su último paso por Banfield para convertirse en el nuevo entrenador de Huracán. Así, a sus 38 años, el volante deja atrás una extensa carrera como jugador, con pasados por Estudiantes de La Plata, Quilmes, San Martín de Mendoza, Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago, Arsenal, Godoy Cruz, Huracán y Banfield. Además, también jugó en Veracruz de México, Asteras Tripolis de Grecia y Nacional de Uruguay. En su primer cuerpo técnico estará acompañado por Mariano Campodónico, Francisco Bersce y Horacio Ferrer. EL TRUEQUE DE TINELLI El mediocampista Diego "Torito" Rodríguez se convirtió en refuerzo de San Lorenzo en una operación en la que el Ciclón envió a Tijuana de México a Alexis Castro. "La idea es estar a la altura de un club tan grande como San Lorenzo y voy a dar todo de mí para que así sea. Por suerte estamos a tiro en el torneo, así que es importante hacer una buena preparación", afirmó el volante que se transformó en el primer refuerzo del plantel que conducirá Diego Monarriz. MASCHE EN MARCHA Estudiantes de La Plata retomó sus entrenamientos y lo hizo con Javier Mascherano como principal novedad, más allá que el Jefecito había sido presentado oficialmente en 2019. Además, el Pincha también sumó al delantero Martín Cauteruccio y recuperó a Lucas "Tito" Rodríguez, quien regresó de su préstamo en el DC United de la MLS.

