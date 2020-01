El SAME atendió más de 5900 emergencias en 2019

El Servicio de Atención de Emergencias Médicas en la ciudad recibe más de 20 llamados por día y tiene uno de los promedios de tiempo de llegada de las ambulancias más bajo de la Provincia. El número es el 107. La labor del Servicio de Atención de Emergencia Médica (SAME) sigue afianzándose en la ciudad y, en 2019, atendió a 5.910 emergencias. Además, continúa con uno de los promedios de tiempo de llegada de las ambulancias más bajo de la Provincia de Buenos Aires. Este servicio se implementó en Campana en septiembre de 2018 para brindar asistencia médica en emergencias y urgencias en la vía público y/o domicilio las 24 horas los 365 días del año. Para ello, cuenta con un equipo de trabajo conformado por 20 profesionales de la salud y 3 ambulancias de alta complejidad. Las llamadas se recepcionan a través del 107, el 423263 o bien mediante la aplicación "Alerta Campana". Y son más de 20 auxilios por día, de los cuales un 60% solicitan asistencia para personas que sufrieron algún inconveniente en su domicilio o lugares públicos y privados y el otro 40%, circulando por en la vía pública. Otro dato relevado en 2019, es el tiempo de respuesta en cada emergencia. Campana tiene un promedio de llegada de las ambulancias de 7 minutos, ocupando entre 108 municipios de la Provincia de Buenos Aires, el segundo lugar. No obstante, se reduce a 3 minutos en los casos de extrema gravedad alcanzando –en este caso- el primer puesto. "Estamos muy contentos con la llegada del SAME a Campana porque sin duda los vecinos están ahora más protegidos ante una emergencia", destacó el intendente Sebastián Abella, quien además resaltó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas vivas que interviene en una asistencia para dar una respuesta inmediata. El jefe comunal también hizo mención a la decisión del Municipio de construir un centro de operaciones del SAME propio asegurando que "con esta obra que ya iniciamos se trabaja para consolidar su presencia en la ciudad".

El Intendente recordó que el Municipio está construyendo un centro de operaciones propio para el SAME





Abella destacó la importancia de haber sumado este servicio para la ciudad





Los vecinos deben llamar al 107 o utilizar la app Alerta Campana





El SAME trabaja las 24 hs los 365 días del año



El SAME atendió más de 5900 emergencias en 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar