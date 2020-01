La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ene/2020 Este lunes Abella Vuelve a La Plata







Será para reunirse con la Ministra de Gobierno y presentarle proyectos de obras públicas por 30 millones de pesos. La partida está asignada por el Fondo de Infraestructura Municipal creado en 2016. La reunión con Kicillof y el resto de los intendentes de Juntos por el Cambio. "Espero que se siga en esta línea. El gobernador destacó durante la reunión que quiere trabajar con los 135 municipios de la misma manera. Creo que es todo un aprendizaje para ambas partes, pero las primeras señales son positivas", señaló ayer por la mañana el Intendente Abella sobre la reunión que tuvo este jueves en La Plata junto al gobernador Kicillof y más de 50 intendentes de Juntos por el Cambio. Dicho sea de paso, y por el mismo tema, el raid incluyó un paso por C5N, donde fue entrevistado en vivo esa misma noche por el periodista Gustavo "el Gato" Sylvestre. "La reunión tomó una trascendencia inesperada en los medios por la falta de tratamiento en el Senado de la nueva Ley Fiscal de la provincia, pero la realidad es que había sido programada con anterioridad, el 21 de diciembre. No todos lo conocíamos personalmente, y la idea era tener un acercamiento desde nuestro espacio político. Escucharlo, que nos escuche, y empezar a tener una agenda de trabajo como el resto de los intendentes de la provincia", señaló el intendente. Abella también comentó que el gobernador expuso su mirada sobre la situación provincial. "Nos contó que su principal eje para estos cuatro años era Educación y Salud, mirada a la que adherimos y queremos profundizar y trabajar en conjunto teniendo en cuenta que Campana tiene un hospital municipal y no provincial, y poder tener un acompañamiento en ese sentido. Después, recorrió un poco los fundamentos de la Ley Impositiva y su mirada del tema. Para nosotros, como intenden-tes, es más materia de los legisladores de Juntos por el Cambio. Obviamente, tenemos nuestro punto de vista. Entonces, fue un poco una presentación de lo que vio, de lo que encontró, y de lo que quiere hacer, y los distintos intendentes le presentamos distintas inquietudes, y cuestiones que queríamos entender que fueron respondidas. Fue una reunión amena, tuvimos más de dos horas de conversación". En ese sentido, recordó que la legislatura votó la extensión del presupuesto 2019 por tres meses, y eso incluye la vigencia del Fondo de Inversión Municipal (FIM) creado en 2016. "Eso implica que Campana va a recibir cerca de 30 millones de pesos, y a mí me interesaba saber con quién canalizar los proyectos para que ese dinero llegue. El lunes voy a estar viajando La Plata para reunirme con la Ministra de Gobierno, Teresa García, por ese tema". Abella también dijo que la reunión le sirvió para entender el panorama del transporte público a nivel provincial frente al congelamiento de tarifas decretado desde Nación, dado que "los empresarios tienen que absorber costos tales como el aumento en los combustibles y también el incremento en los salarios del personal luego de las paritarias". "Tenemos –comentó sobre el final de la conferencia de prensa- el Foro de Intendentes de Cambiemos, y durante la gestión de Vidal cada 30 días llamábamos a algún ministro para debatir algún tema. Se lo planteamos al gobernador, y le pareció un ejercicio sano. Así que, seguramente, vamos a continuar con esa mecánica. Si se cumple todo lo que se habló, me parece que vamos a tener un diálogo permanente y productivo".

“Si se cumple todo lo que se habló, me parece que vamos a tener un diálogo permanente y productivo", señaló Abella sobre la reunión en La Plata con el gobernador. CONGELAMIENTO DE SUELDOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL Durante la conferencia de prensa ofrecida en su despacho del Palacio Municipal, Abella también accedió comentar sobre su iniciativa de congelar por 6 meses su salario y el de sus funcionarios. "La idea es ir en línea con lo que se está haciendo en distintos municipios, y en el congreso de la Nación. Ya le pedí a Legal y Técnica que genere el decreto para que se congele los sueldos de los funcionarios y del intendente, e invitando a que los concejales acompañen. La presidente del HCD llamó a los presidentes de los bloques para saber si quieren adherir o no. Los concejales tienen que llamar a una sesión. Lo mío sale por decreto, pero los concejales tienen que hacerlo en una sesión. Mis concejales están de acuerdo, Hay que ver si los concejales del Frente de Todos y del vecinalismo lo quieren acompañar". A la pregunta que desde la oposición también pidieron que se congelen las bonificaciones que tienen los funcionarios, explicó: "No tienen bonificaciones. Lo que plantean es cambiar la pelota de lugar. ¿Quieren adherir a un congelamiento o no? Ahora, si quieren generar un debate a partir de algo que no existe, no voy a entrar. Repito: si quieren adherir al congelamiento y acompañar el esfuerzo que hacen los funcionarios del Ejecutivo, que lo hagan. Pero si quieren debatir algo que no existe, confunden. Y si quieren confundir es otra cosa. El ejecutivo no se puede meter en el legislativo. Yo pedí que se sumen los legisladores. No se quieren sumar, es un tema de ellos. Y para que ellos adhieran tiene que haber una sesión extraordinaria, para lo cual debe haber consenso para que sea convocada. Después, si para que todos congelen me van a pedir el certificado médico de… quieren montar un show político ¿De qué bonificación me hablan si no tienen ni idea? Yo prefiero que sean más claros: ¿Van a congelar o no? ¿Quieren acompañar lo que propuso su jefa política en la Cámara de Senadores de la Nación? Que la acompañen. No la quieren acompañar, es un tema de ellos. A mí no me incumbe".

Sebastián Abella.

