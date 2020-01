La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ene/2020 "Estamos todos de acuerdo con el congelamiento de los salarios"







Ayer la presidenta del HCD de Campana, en conjunto con todos los bloques, tuvieron una reunión para consensuar qué se iba a hacer con la decisión que tomó el Intendente de congelar su sueldo y la posibilidad que los bloques tomen la misma decisión. La UV Calixto Dellepiane, a traves de Axel Cantlon, explicó su posición. Luego de la reunión mantenida ayer entre todos los bloques políticos con representación en el Concejo Deliberante y su presidenta Marina Casaretto, el concejal de la UV Calixto Dellepiane Axel Cantlon expresó: "La presidenta de HCD nos propuso tomar la misma iniciativa que el intendente, de congelar los sueldos por seis meses. En nuestro caso, lo hablamos con la concejal Rosa Funes y no tenemos ningún inconveniente hacerlo por el tiempo que nos pongamos de acuerdo" "Lo que vemos llamativo es que la propuesta no está especificada, inclusive lo que se hizo desde el ejecutivo. Por ejemplo ellos no explicaron si el congelamiento era solo en el salario o también entraban las bonificaciones. Lo que desde el bloque proponemos es obviamente tomar una medida de consenso pero conocer en profundidad de qué se trata, qué cantidad de plata se está ahorrando, para saber cuál será su destino. Por eso queremos saber en qué se gasta este dinero, si es consensuado previamente en la sesión del HCD o lo gastará el Intendente como lo crea necesario", agregó el edil. Para concluir manifestó: "Necesitamos la palabra de los funcionarios que están a cargo del manejo del Ejecutivo, para que se comprometan con la comunidad en realizar las obras que están haciendo falta en el hospital y las escuelas. Que se sepa que se hará con este dinero que se ahorraría".



