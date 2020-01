La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ene/2020 Chocan al Presidente de Bomberos en la Ruta 9







Fue ayer al mediodía, a la altura del puente de Tecmaco, sobre ruta Panamericana mano a Capital Federal. Mientras conducía su VW Gol, Alberto Rodríguez, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Campana, fue chocado de costado en el kilómetro 80 de Ruta 9 por una VW Surán que al romper el tren delantero, perdió el control. El auto de Rodríguez fue abollado a lo largo de su costado izquierdo, y en desplazamiento lateral reventó el neumático de la rueda delantera izquierda, quedando sobre el puente; mientras que el conductor de la Surán llevó el vehículo unos 200 metros más adelante, hasta el final del guardarrail y finalizando su trayectoria sobre el pasto. No sufrieron mayores lesiones, pero aun así, ambos fueron trasladados hasta el Hospital San José por un móvil del SAME y una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios. Cabe agregar que en la Surán viajaba una acompañante, aparentemente hija de un efectivo policial de nuestra ciudad, quien se encontraba en perfecto estado de salud. Intervino personal del Comando Patrulla asignado a Zona 3 y dos móviles de apoyo.

La Surán rompió el tren delantero y se fue contra el Gol de Rodríguez.





Ambos conductores fueron trasladados hasta el Hospital San José.

#Dato Choque rasante en #Panamericana Km78 mano a Capital. El VW Gol Trend quedó pasando el puente de Tecmaco, la VW Suran se detuvo a 200 mts en espacio verde con el tren delantero roto del lado derecho. Ambos conductores trasladados por Bomberos móvil 43 y SAME. CP zona 3 pic.twitter.com/1mVpUpieZe — Daniel Trila (@dantrila) January 3, 2020

