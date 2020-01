La pick up de Toyota fabricada en Zárate se llevó el podio con por segundo año consecutivo, en un mercado que se desplomó un 43% respecto al año anterior. Durante 2019 se patentaron en la Argentina 459.592 unidades, un 42,7% menos con respecto al año pasado cuando se matricularon 803.040 vehículos. Así, se registró el peor año después del 2006 con un gran desplome en las ventas de cero kilómetros, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En el último mes del año se comercializaron 21.190 vehículos, que es un 25% comparado con el mismo periodo de 2018 cuando fueron 28.328. En relación a noviembre cayó un 17,8%. La marca que logró destacarse en un año complicado para el sector fue Volkswagen, que totalizó 69.625 unidades vendidas. Detrás se ubicaron Toyota con 65.065 y Renault con 63.690. Por su parte, la Toyota Hilux que se fabrica en la planta de Zárate fue el modelo más elegido por segundo año consecutivo. La pick up registró 25.120 patentamientos, ubicándose por delante del Ford Ka (16.630) y del Chevrolet Onix (16.541).

La pick up registró 25.120 patentamientos, delante del Ford Ka y del Chevrolet Onix. Los 10 más vendidos: Toyota Hilux: 25.120 Ford Ka: 16.630 Chevrolet Onix: 16.541 Toyota Etios: 15.748 Volkswagen Gol Trend: 13.633 Volkswagen Amarok: 12.669 Peugeot 208: 12.110 Renault Kwid: 12.058 Renault Sandero: 11.718 Ford Ranger: 11.635

La Hilux fue el modelo más vendido en 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar