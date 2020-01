La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ene/2020 Opinión:

"Nunca bajes los brazos, nunca dejes de luchar, jamás dejes de soñar"

Por Olga García













Olga García

En "Nuestro viejo un año después" Esteban Bayer habla de su padre Osvaldo valorando su mirada siempre abierta hacia lo justo. "Y siempre fiel a su aliento para los que desesperan: nunca bajes los brazos, nunca dejes de luchar, jamás dejes de soñar". Esta es una mirada que sin duda protagonizará la experiencia del nuevo gobierno. Este ha sembrado profunda esperanza pero sabemos que está expuesto a problemas difíciles de enfrentar sobre todo a nivel internacional. Sin embargo la posición expresada desde su inicio es clara y define un rumbo esencial. América padece situaciones complejas. Bolivia enfrenta un momento muy difícil. El actual gobierno expulsó a quien ganó claramente las elecciones y hay violación de los derechos humanos y las libertades públicas. EEUU fomentó el golpe aspirando al control de un país que es la fuente más importante de litio en el mundo y es un recurso esencial para nuevas tecnologías militares. Es una dictadura terrible que recurre a los asesinatos y torturas creyendo ser impunes. Varios países latinoamericanos padecen represión y abusos en sus pueblos, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil tiene un deterioro social profundo. Lo internacional no garantiza seguridad, paz y desarrollo. Ya hay una crisis planetaria de espacios para los seres humanos que se percibe en la valorización de fronteras y el control de migraciones. Hay una urgente necesidad de cuidado ambiental que requiere negociación internacional. En nuestro país se vivió en Mendoza la profunda rebelión contra la destrucción ambiental y lo excelente para destacar es que fue exitosa. Son caminos a recorrer por nuestro pueblo. Hay otros casos de deterioro ambiental que aún no son solucionados como la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. El gobierno de Capital se resiste a la aplicación de medidas para orientarse hacia mejoras climáticas. El pensamiento neoliberal solo apunta a obtener ganancias para el sector dominante. La sociedad argentina aspira a procesos de cambio que despiertan expectativa de mejora en amplios espacios. Sin duda hay objetivos prioritarios que enfrenta el gobierno que inicia su gestión. Siempre es bueno recordar los momentos históricos en los que se aplastaron por la fuerza los proyectos que sostenían objetivos populares. Los yrigoyenistas, alfonsinistas, peronistas que llegan a 1955 y posteriores cuyos objetivos esenciales siguen siendo la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Todavía no se han logrado concretar esos objetivos en forma completa.

Opinión:

"Nunca bajes los brazos, nunca dejes de luchar, jamás dejes de soñar"

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar