Guerrero, la iluminación del ser, fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante, conecta con la inteligencia universal, vibra sagrada. Inteligencia para poder sobrellevar momentos difíciles. Trabaja con la voluntad y el coraje para ir por lo que le corresponde Kin 176- Guerrero 7,guiado por la Estrella. Hoy nuevamente portal cósmico, el Guerrero en la resonancia con otro, en tono de pareja. Energía de voluntad y coraje para seguir peleando por lo que nos corresponde armónicamente en lo que respecta a la relación con un par, relación de pareja. Energía de cambio potenciada x 13 en este día Esta dispuesto este sello y tono para que resonemos energéticamente, con respecto, orden y en paz siempre y cuando canalicemos esta frecuencia en positivo, si estamos en nuestro centro, en eje, si no ,día de cuestionamiento y peleas! Hoy mucha fuerza espiritual para sacar adelante la pareja. A LUCHARLA, MUY BIEN! Vibra sagrada! Nos dota de la inteligencia indicada para sobrellevar difíciles momentos. Buenísimo para trabajar y tener alta producción, Ir a la par con tu compañero. Ojo con excederse con las exigencias. A bajar las corazas que no nos permiten avanzar en las relaciones de pareja y/o amistades. Importante no entrar en actitudes auto destructivas. Día excelente para sacar los estorbos de camino que te impide unirte con tu pareja. También buen día para los negocios, proyectos y para ser productivos. Poner orden, y limpieza ,en tu vida, con tu par, en tu casa, en tu laburo Hoy podes encontrar en tu camino, en tu ciudad, en tu corazón al guerrero de luz indicado para que te acompañe en los procesos de cambio. SI YO CAMBIO, TODO CAMBIA PARA MI! SI YO REACOMODO, MI ENTORNO SE ACOMODA EN CONSECUENCIA ILUMINEMOS Y AVANCEMOS SACANDO ESTORBOS DEL PASO, X 13 HOY!! SEAMOS LAS LUCES QUE ILUMINEN NUESTRO ENTORNO ,NUESTRO MUNDO, NUESTRO CAMINO!! BUEN SÁBADO ENERGIZADO PARA TODOS!! ARRANCA EL DIA ESCUCHANDO MUSICA GRATIFICANTE. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Guerrero 7 - Energía del Sábado 04/01/2020 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip

