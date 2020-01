Berta Chudnobsky

Historia de la pizza La mozzarella es uno de los ingredientes que siempre ha acompañado la actual pizza. La historia de la pizza comienza probablemente hace tiempo con la historia del empleo del pan por parte de la humanidad. Se tiene constancia de que en la antigua Grecia (cuna de los panes planos) donde ya se servía el plakuntos decorado con hierbas, especias, ajo y cebolla, en la época de Darío I el Grande (521-500 a. C.) los soldados persas tomaban pan plano con queso fundido y patatases por su parte superior,1 y Virgilio en la Eneida menciona un plato similar.2 Muchos autores afirman que la pizza, tal y como se conoce en la actualidad, procede de la ciudad de Nápoles (Italia) y aparece como plato popular entre los napolitanos, en algún instante no definido del siglo XVII. Para nosotros es un pretexto de reunión con amigos y una rica cerveza. Pizza con levadura y cubiertas varias INGREDIENTES -1kilo de harina ooo - 50grs. de levadura prensada - 2 cucharadas de sal gruesa - 1 taza de agua - 1 taza de leche - 1 cucharadita de azúcar - aceite - Cubiertas - Tomates frescos - Puré de tomates - Cebolla - Champiñones frescos - Hongos secos y tomates secos - Rúcula - Mozzarella - Albahaca - Sal, pimienta, pimentón dulce, orégano - Aceite PREPARACIÓN - Disolver la levadura en la leche tibia y agregar el azúcar, batir y cubrir con 2 cucharadas de harina, tapar y dejar fermentar. - Hacer con el agua y la sal una salmuera, enfriar, colocar la harina en la mesa, incorporar la salmuera, un chorrito de aceite y el fermento leudado. - Unir amasando suavemente con el canto de las manos, sin utilizar toda la harina. Tapar y dejar duplicar de volumen. Una vez leudado separar en 4 /5 bollos, amasar sobando con las manos y luego en forma redondeada con el palo de amasar, colocar sobre pizzeras aceitadas, darlas vuelta para que mojen de ambos lados. - Cocinar en horno caliente, unos minutos en el piso para que haga cáscara y luego arriba. CUBIERTAS - 1 tomate solo con aceite sal y orégano cocinar para que se integren los sabores. - Cortar en juliana la cebolla, agregar un diente de ajo picado bien fino, rehogar primero en seco y luego agregar aceite, sal y orégano. - Cortar los champiñones en láminas finas y rehogar con aceite y condimentos, incorporar el queso - Hacer una salsa con cebolla bien picada y tomate dejar concentrar y condimentar a gusto, al sacarla del horno sobre el queso colocar la rúcala cortada finita, ojo no poner al horno. - Cortar en láminas finas los tomates secos y los hongos secos y ponerlos en remojo agua caliente y aceite de oliva, cuando se hidrataron cocinar con los condimentos para que se integren y cubrir, puede ser con o sin queso - Cortar tomate en rodajas, cubrir la masa con cucharada de salsa de tomates sin cebolla y cubrir con queso y con las rodajas de tomates y la albahaca picada. - Para que el queso rinda mas cortarlo en trozos y ponerlo en agua y de allí ir cubriendo las pizzas - Palmitos en rodajas, huevos duros picados, ananá en almíbar. - Tomates y salame, anchos y queso. Y lo que la imaginación acompañe. Consejitos: se puede hacer4 en horno de barro, en parrilla de asado muy rapida y queda crocante Se puede guardar precocida en freezer Siempre hay ocasión de disfrutarlas Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

