Efemérides del día de la fecha: 4 de enero

DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE Impulsado por la Unión Mundial de Ciegos apoyada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), este día se estableció en el año 2018 con el fin de "generar conciencia sobre la importancia del Braille como medio de comunicación" y conmemorar el nacimiento de su inventor Luis Braille que, ante las dificultades que presentaba la "escritura nocturna" inventada por el militar Charles Barbier, decidió perfeccionar el mismo y crear un sistema universal para las personas ciegas. Considerado como un medio de comunicación conforme a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el braille "es una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos." FALLECE SANDRO Roberto Sánchez Ocampo nació el 19 de agosto del año 1945 en Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde y trabajadora, Roberto empezó a cantar desde muy chico impulsado por la admiración hacia Elvis Presley; justamente en un acto escolar pudo imitar al ídolo norteamericano interpretando la canción "Hotel de corazones destrozados" lo que desencadenó los aplausos del público y le dio la certeza de que su destino era ser cantante. Al poco tiempo, la delicada economía familiar lo empujó a abandonar la escuela y comenzar a trabajar pero esto no significó el fin de su sueño, ya que, éste se mantenía vivo por una guitarra que acompañó su voz en los conjuntos "El trío azul" y "Los caribes." En el año 1960 adoptó el seudónimo Sandro y formó la banda "Los Caniches de Oklahoma", agrupación con la que grabó su primera canción "Comiendo rosquitas calientes en el Puente Alsina"; en el año 1963, la misma cambió su nombre por "Sandro y Los de Fuego" y se volcó hacia los covers en español de canciones de grandes artistas anglosajones. Su participación en el programa televisivo "Sábados Circulares" incrementó la popularidad de los músicos pero el que siempre resaltó fue Sandro con su vestimenta extravagante, voz excepcional y movimientos provocadores que llamaron la atención de la discográfica "Columbia Records" que permitió a la banda sacar su primer disco "Presentando a Sandro" (1964). A pesar de haber lanzado cuatro discos exitosos su consagración llegó en el año 1967 cuando ganó el Primer Festival de la Canción de Buenos Aires con la canción "Quiero llenarme de ti" y triunfó en el reconocido Festival de Viña del Mar de Chile; esto no sólo le abrió las puertas de los países del continente americano sino que también le dio la oportunidad de convertirse en el primer latinoamericano en actuar en el Madison Square Garden en el año 1970. Asimismo, en el año 1972, marcó un hito en la historia argentina al convertirse en el primer artista en tocar en el "Luna Park." Previamente su fama se había incrementado exponencialmente con sus películas "Quiero llenarme de ti", "La vida continúa", "Gitano" y "Muchacho." Entre sus canciones más destacadas se encuentran "Rosa, Rosa", "Una muchacha y una guitarra", "Trigal" y "Dame el fuego de tu amor." Falleció a los 64 años, en el año 2010, en Mendoza. SE PUBLICA EL PRIMER NÚMERO DEL DIARIO "LA NACIÓN" Un día como hoy en el año 1870, se publicaba el primer número del diario "La Nación." Fundado por el ex presidente Bartolomé Mitre, el medio se creó en los cimientos del diario "La Nación Argentina" del político José María Gutierrez; en la publicación, Mitre escribió el editorial "Nuevos Horizontes" en el que manifestaba: "el nombre de este diario, en sustitución del que le ha precedido; La Nación, reemplazando a La Nación Argentina, basta para señalar una transición, para cerrar una época y para señalar nuevos horizontes del futuro. La Nación Argentina era un puesto de combate. La Nación será una tribuna de doctrina."

Efemérides del día de la fecha: 4 de enero

