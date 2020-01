Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 04/ene/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 04/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

El plantel conducido por Lucas Bovaglio se reencontró en el estadio de Mitre y Puccini. El club emitió un comunicado por la situación de Facundo Affranchino, quien se ausentó a pesar de tener contrato vigente. Ballini, en cambio, ya firmó su rescisión. La segunda mitad de la temporada de Villa Dálmine se puso oficialmente en marcha ayer con el regreso del plantel a los entrenamientos. Así, los jugadores comenzaron los entrenamientos de preparación para la segunda mitad del campeonato 2019/20 de la Primera Nacional. Las principales novedades fueron las ausencias de Matías Ballini (ayer firmó la rescisión de su contrato para poder seguir su carrera en Independiente Santa Fe de Colombia) y de Facundo Affranchino (quien está en conflicto con el Violeta porque busca forzar su salida para tomar la oferta que recibió de Deportivo Olmedo de Ecuador). Sobre la situación de Affranchino, el club emitió ayer un comunicado para detallar la situación: "El Club Villa Dálmine informa que en el día de la fecha (viernes) ha recibido una carta documento en la que el jugador se considera en libertad de acción. Ante esta medida tomada por el futbolista, desde nuestra institución se tomarán las medidas judiciales y ante FIFA pertinentes para que el jugador sea sancionado por romper de manera unilateral el contrato y se lo obligará a pagar el resarcimiento correspondiente por faltar a las obligaciones que lo vinculan con nuestro club". En el mismo texto, desde la entidad agregaron: "Lamentamos tener que afrontar esta situación, teniendo en cuenta que solo se pueden realizar tres incorporaciones en este mercado de pases de la Primera Nacional y esta actitud por parte del futbolista, altera notablemente la conformación del nuestro plantel profesional". Es que, dada la partida de Ballini al fútbol colombiano, la salida de Affranchino se torna todavía más graves para las necesidades del entrenador Lucas Bovaglio, quien buscaba potenciar el material que tenía con refuerzos, pero ahora deberá tener que pensar en cubrir estas bajas significativas en la mitad de la cancha. Por eso, las primeras incorporaciones que cerraría el Violeta serían dos mediocampistas. El zurdo Nicolás Femia está muy cerca de arreglar su llegada y sería el primero en firmar. Mientras que el segundo sería un volante central de contención. En ese aspecto, el primer nombre que había trascendido era el de Alejandro Frezzotti, quien firmó ayer fue presentado en Aucas de Ecuador, por lo que ahora los cañones apuntarían a Saúl Nelle (rescindiría en Nueva Chicago). Ante esta situación, las únicas "caras nuevas" que ofreció el entrenamiento de ayer fueron las de los juveniles Santiago Patroni y Valentín Umeres, quienes iniciaron la pretemporada junto al plantel profesional. En tanto, las bajas de Ballini y Affranchino se suman a las de Fabricio Brener (regresó a Belgrano de Córdoba) y Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados). Al tiempo que a Juan Ignacio Dobboletta se le comunicó que no será tenido en cuenta, por lo que se está a la búsqueda de un nuevo destino para su carrera. Igualmente, el arquero que ha sido suplente de Juan Marcelo Ojeda se hizo presente ayer en el regreso a los entrenamientos. De esta manera, los jugadores presentes ayer en el reinicio de los entrenamientos fueron: -Arqueros: Juan Marcelo Ojeda, Juan Ignacio Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo y Francisco Salerno. -Defensores: Nicolás Sansotre, Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Sergio Díaz, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas y Facundo Rizzi. -Mediocampistas: Nicolás Del Priore, Federico Recalde, Cristian Carrizo, Lucas Cuevas, Denis Brizuela, Brian Orosco, David Gallardo, Manuel Pérez Grassi y Santiago Patroni. -Delanteros: Matías Ramírez, Álvaro Veliez, Alan Picazzo, Germán Lesman, Gastón Martiré y Valentín Umeres (estuvo ausente Catriel Sánchez, pero con aviso). PRÓXIMOS DÍAS Los jugadores entrenarán también sábado y domingo en un complejo cerrado de nuestra ciudad y luego, la semana próxima, tendrán tres jornadas de doble turno (lunes, miércoles y viernes) y dos de turno simple (martes y jueves). Luego, el lunes 13, el plantel partirá a San Nicolás, donde realizará la parte más intensa de esta preparación y disputará su primer amistoso frente a Regatas de esa ciudad. Posteriormente, ya de regreso a Campana, tendrá amistosos ante Atlanta y Deportivo Morón.

LOS JUGADORES REALIZARON TRABAJOS FÍSICOS EN EL CAMPO DE JUEGO DE MITRE Y PUCCINI, EL CUAL YA FUE RESEMBRADO.





LUCAS BOVAGLIO DIALOGÓ CON LOS JUGADORES EN LA PARTE FINAL DEL ENTRENAMIENTO.





SANTIAGO PATRONI Y VALENTÍN UMERES, LOS DOS JUVENILES QUE ARRANCARON LA PRETEMPORADA JUNTO A LOS PROFESIONALES. NOVEDADES EN LA CATEGORÍA Prácticamente todos los equipos de la Primera Nacional están retomando los entrenamientos por estos días. Y el que más ruido hizo en cuanto a incorporaciones fue Quilmes, que contrató a Facundo Sava como nuevo DT y sumó a dos futbolistas de mucha trayectoria: el atacante Mariano Pavone (ex Estudiantes de La Plata y River Plate, entre otros) y el mediocampista Emmanuel Culio (surgido de Flandria, pero con pasos por el Galatasaray de Turquía y el Zaragoza de España, entre otros, y con experiencia en Champions League). En cambio, el Cervecero sufrió la baja de Juan Imbert, quien rescindió su contrato y pasó a San Martín de Tucumán. Por su parte, Almagro incorporó al delantero Luis Vila (ex Gimnasia de Jujuy y Guayaquil City de Ecuador), mientras que Temperley sufrió la ausencia del arquero Matías Castro, quien podría emigrar al fútbol uruguayo, ampliando la sangría de jugadores de la categoría a destinos sudamericanos. En Deportivo Morón comenzó el ciclo de la dupla técnica conformada por Sebastián Sibelli y Sergio Lara, quienes suceden a Arnaldo Sialle. En el Gallito no continúa Juan Celaya (ex Villa Dálmine), quien rescindió y pasó a Acassuso, a donde podría retornar Juan Ignacio Dobboletta. Mientras Nueva Chicago liberó a 12 jugadores. El último en irse fue el arquero Agustín Silva, quien ya fue anunciado como refuerzo de Deportivo Macará de Ecuador. Anteriormente, de esa docena, Leonardo Baima había arreglado en Platense, al tiempo que Daniel "Cata" Díaz pasaría a ser entrenador de divisiones juveniles en Boca Juniors.

MARIANO PAVONE, REFUERZO DE QUILMES.

