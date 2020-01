Prácticamente todos los equipos de la Primera Nacional están retomando los entrenamientos por estos días. Y el que más ruido hizo en cuanto a incorporaciones fue Quilmes, que contrató a Facundo Sava como nuevo DT y sumó a dos futbolistas de mucha trayectoria: el atacante Mariano Pavone (ex Estudiantes de La Plata y River Plate, entre otros) y el mediocampista Emmanuel Culio (surgido de Flandria, pero con pasos por el Galatasaray de Turquía y el Zaragoza de España, entre otros, y con experiencia en Champions League). En cambio, el Cervecero sufrió la baja de Juan Imbert, quien rescindió su contrato y pasó a San Martín de Tucumán. Por su parte, Almagro incorporó al delantero Luis Vila (ex Gimnasia de Jujuy y Guayaquil City de Ecuador), mientras que Temperley sufrió la ausencia del arquero Matías Castro, quien podría emigrar al fútbol uruguayo, ampliando la sangría de jugadores de la categoría a destinos sudamericanos. En Deportivo Morón comenzó el ciclo de la dupla técnica conformada por Sebastián Sibelli y Sergio Lara, quienes suceden a Arnaldo Sialle. En el Gallito no continúa Juan Celaya (ex Villa Dálmine), quien rescindió y pasó a Acassuso, a donde podría retornar Juan Ignacio Dobboletta. Mientras Nueva Chicago liberó a 12 jugadores. El último en irse fue el arquero Agustín Silva, quien ya fue anunciado como refuerzo de Deportivo Macará de Ecuador. Anteriormente, de esa docena, Leonardo Baima había arreglado en Platense, al tiempo que Daniel "Cata" Díaz pasaría a ser entrenador de divisiones juveniles en Boca Juniors.

MARIANO PAVONE, REFUERZO DE QUILMES.



Primera Nacional: Novedades en la categoría

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar