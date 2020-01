PREOCUPA JUANFER El colombiano Juan Fernando Quintero está siendo sometido a un monitoreo mediante un holter, un dispositivo que controla la función cardíaca en forma ambulatoria. La preocupación en River Plate surgió cuando el mediocampista, al volver de sus vacaciones, se cansó demasiado en las pruebas de rigor del primer día de pretemporada. Mientras la resonancia magnética arrojó valores normales, sí se encontró una arritmia. Por ello, este sábado será sometido a un estudio más específico, un eco stress, que indaga en los motivos de esa anomalía. Mientras tanto, el plantel conducido por Marcelo Gallardo viajó ayer a San Martín de los Andes, donde tendrá una semana de intenso trabajo en el marco de la preparación para este primer semestre del año. RUSSO EN MARCHA El segundo ciclo de Miguel Ángel Russo como DT de Boca Juniors comenzó ayer, con el primer entrenamiento del año del plantel Xeneize, que no presentó caras nuevas respecto al semestre anterior. De hecho, en cuanto a los nombres propios, la atención se la lleva la continuidad de Carlos Tevez: "Es un ídolo del club y yo valoro eso", señaló el entrenador. En cambio, regresaron de sus préstamos los laterales Leonardo Jara y Nahuel Molina. DONATTI SERÁ SANTO El defensor Alejandro Donatti será el segundo refuerzo de San Lorenzo, quien ya confirmó al mediocampista Diego "Torito" Rodríguez. Por el marcador central de 33 años, los dirigentes del Ciclón llegaron a un acuerdo con Racing en el que está vinculado un porcentaje del pase del delantero Héctor Fértoli, que se mudaría a Avellaneda. RACING SUMA DOS Además del atacante Héctor Fertoli, cuya llegada sería facilitada por la transferencia de Donatti a San Lorenzo, en Racing Club están muy cerca de cerrar un segundo refuerzo: se trata del mediocampista Leonel Miranda, actual jugador del Xolos de Tijuana y ex de Independiente y Defensa y Justicia (donde fue dirigido por Sebastián Beccacece). EL ROJO, SIN DOMINGO Nicolás Domingo tuvo un año difícil en Independiente con Ariel Holan y Sebastián Beccacece y, aunque la llegada de Lucas Pusineri le permitía renovar sus expectativas, decidió rescindir su contrato para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay. El volante central firmará por dos años en el elenco dirigido por Daniel Garnero (ídolo del Rojo), que es el actual tetracampeón del fútbol paraguayo. BELLUSCHI AL GRANATE Fernando Belluschi quedó libre de San Lorenzo y está próximo a convertirse en el primer refuerzo de Lanús en este mercado de pases. El volante de 36 años se realizaría hoy la revisión médica y, de superarla sin inconvenientes, firmará contrato a préstamo por un año con el Granate. LA VUELTA DE DANI STONE El delantero Daniel Osvaldo (ex Huracán, Boca, Juventus y Roma, entre otros) le puso fin a su retiro y tres años después de su paso por el Xeneize retorna al fútbol profesional como refuerzo de Banfield. "El objetivo es ir día a día, con tranquilidad y sin apuros", señaló tras su primera práctica con el Taladro.

Breves: Fútbol

