Las causas de los celos entre hermanos

En la base de los celos se esconde el miedo, el niño teme perder el cariño o la atención de sus padres. De hecho, este sentimiento aparece cuando el pequeño siente que no es correspondido emocionalmente, o al menos no con la frecuencia y la intensidad que desearía. Lo más usual es que sea el hermano mayor quien sienta celos por el hermano más pequeño. Esto se debe a que se siente "destronado", lo cual es perfectamente comprensible, ya que hasta la llegada del bebé, no tenía qu4e compartir el cariño y la atención de sus padres, por lo que ve al recién llegado como un competidor. No obstante, también puede ocurrir que sea el hermano más pequeño quien sienta celos del mayor, o que aparezcan celos recíprocos. En estos casos, los celos suelen surgir porque el niño percibe que su hermano está siendo tratado con cierta deferencia, y piensa que las reglas de la casa son injustas. En todo caso, debemos tener en cuenta que los celos son un sentimiento que todos podemos experimentar, en cualquier tipo de relación. Por tanto, los celos entre hermanos son, en última instancia, una señal del amor hacia los padres y son normales, a menos que sean excesivos o que el niño comience a mostrar cambios en su comportamiento. De hecho, a raíz de los celos algunos niños pueden mostrarse agresivos e irritables, mientras otros se vuelven más retraídos y tristes. En los niños pequeños es común que se produzca una regresión a etapas anteriores del desarrollo, por lo que pueden perder destrezas que ya habían adquirido y volver a mojar la cama, retomar el uso del biberón y reclamar la presencia de los padres para dormir. En los niños mayores pueden aparecer rabietas sin motivos aparentes y un comportamiento desobediente y negativista. ¿Cómo actuar cuando hay conflictos entre los hermanos? Lidiar con las peleas infantiles no es fácil, pero mientras antes tomes cartas en el asunto, mejor. No se trata de convertirte en juez y decidir quién tiene la razón y quién se equivoca, sino de asumir el rol de mediador. De hecho, se ha apreciado que la intervención de los padres, como si fueran un árbitro, puede causar daño emocional a largo plazo. Por eso, no es conveniente que intervengas en todas las peleas infantiles, a menos que estas adquieran un matiz violento o agresivo. Siempre que sea posible, deja que los hermanos resuelvan sus diferencias entre ellos. De hecho, en muchas ocasiones no se trata de peleas propiamente dichas sino más bien de actos de reafirmación infantiles. Cuando sea necesario actuar, espera a que los niños se calmen y explícales las consecuencias de sus acciones. Intenta asumir una actitud objetiva, escucha a ambos e intenta llegar al origen del conflicto. Deja que te cuenten, no des nada por supuesto. Valida sus emociones, eso no significa que valides su conducta si ha sido inadecuada. Luego, se trata de conducirlos a una solución en la que ambos puedan ganar. Fuente: El pradopsicologos.es

Las causas de los celos entre hermanos

