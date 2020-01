La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/ene/2020 Se conformó la Asamblea Socio Ambiental Campana







Con la reciente rezonificación de El Tajiber como disparador, denuncian el impacto negativo sobre el ambiente y sobre la salud de la población. "Faltan argumentos del gobierno municipal de Campana para justificar el cambio de área de rural a industrial", afirman. La Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC) se constituye entonces a partir de una reunión plenaria realizada días pasados en nuestra ciudad. La misma es la ampliación y consolidación del primer grupo de ciudadanos/as que se pronunciaron contra la rezonificación de Tajiber, mediante conferencia de prensa y declaración de objetivos básicos el martes 18 de diciembre. "Esto ocurrió dos días antes que el oficialismo del Consejo Deliberante que responde al Intendente Abella aprobara dicha rezonificación", señalaron. La ASAC está integrada por organizaciones ambientalistas, vecinos caracterizados por la defensa del ambiente, la planificación urbana , referentes de la cultura y de la defensa de los Derechos Humanos, miembros de centros de estudiantes y de organizaciones estudiantiles , trabajadores del INTA y de Parques Nacionales, agrupaciones políticas, profesionales de la ingeniería, referentes sindicales, barriales, y periodistas, entre otros. Entre las acciones a desarrollar, desde la ASAC informaron que se realizará en los próximos días una campaña de difusión y concientización haciendo foco en una primera etapa en los barrios afectados por la rezonificación mencionada y el peligro de contaminación: Lubo, La Josefa, Albizola, San Jacinto, y Otamendi. Además, los abogados integrantes de la ASAC junto a otras organizaciones ambientalistas analizan la posibilidad de iniciar acciones legales de amparo u otro tipo, a fin de oponerse al enorme daño que podría producirse de prosperar esta rezonificación; y otras acciones tales como realizar actividades y eventos culturales de la problemática; profundizar el contacto con los diputados provinciales de Campana y con las nuevas autoridades del INTA y de Parques Nacionales así como del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y OPDS; organizar un debate público junto a especialistas en la materia; e inclusive impulsar la reforma del Consejo Urbano Ambiental (CUA) de Campana. "Recordemos que el predio de cerca de 500 hectáreas en cuestión, el Tajiber, casi equivalente al tamaño del casco céntrico de nuestra ciudad, se ubica en los fondos de los siguientes barrios: Lubo, La Josefa, Albizola, San Jacinto, Otamendi, y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, hasta la costa del río Paraná de las Palmas. Faltan argumentos del gobierno municipal de Campana para justificar el cambio de área de rural a industrial. Hay que destacar que la costa indicada es área de humedales, protegidos por ordenanza municipal. Por lo tanto, al ser rezonificado como área industrial (ahora es rural) se habilita la instalación de industrias altamente contaminantes, además de playas de tanques de combustibles, en línea con las instalaciones ya existentes de la empresa Petrominning (de la multinacional Trafigura), en el límite del Tajiber. Todo esto hecho sin el debido estudio de impacto ambiental que la legislación en vigencia establece. Los vecinos afectados más directamente (los de los barrios antes señalados) no fueron informados específicamente, ni mucho menos consultados. El Consejo Deliberante anuló el sistema de Audiencia Pública para discutir este tipo de temas, porque le tienen miedo a la discusión pública. Además, no es cierto que se crearán miles de puestos de trabajo ya que no hay ningún proyecto presentado en forma concreta en la rezonificación aprobada", concluyeron.

El Tajíber, es un área rural de unas 500 hectáreas sobre el río Paraná, propiedad de la Compañía General de Fósforos. En el pasado era una explotación forestal, hoy inactiva. EN PARQUES NACIONALES Dirigentes del Frente de Todos y de La Corriente del peronismo de Campana, e integrantes de la Asamblea Socio Ambiental Campana se reunieron este viernes con el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma en la que manifestaron la preocupación por la nueva rezonificación de El Tajiber. "Nos sorprendió gratamente con su conocimiento al detalle de cada uno de los actores y de la problemática tanto a nivel general como particular. Somma es una persona que evidentemente conoce el tema a fondo y demostró una gran predisposición a involucrarse. Considerando que la gestión anterior tenia en el cargo una persona formada en marketing, es un gran avance", destacó Leonardo Ramos.



