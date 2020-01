La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/ene/2020 DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "Con los recursos que contamos, trataremos que se vea un mejor equipo"







El entrenador de Villa Dálmine apuesta por el crecimiento de sus dirigidos en la segunda rueda, más allá de las bajas que han afectado al plantel. Adelantó que en los próximos días podrían cerrarse las primeras dos incorporaciones y reveló que pidió "encarecidamente" que no haya más salidas. PRIMERA NACIONAL Esa oxigenación que producen las vacaciones, sobre todo para quien trabaja diariamente lejos de su familia, le duró muy poco a Lucas Bovaglio. Si un entrenador no puede desconectarse realmente de su trabajo en el receso de verano, los últimos días del año pasado lo obligaron a estar muy conectado a las novedades que se dieron en Villa Dálmine: la confirmación de la partida de Matías Ballini a Independiente Santa Fe de Bogotá (equipo de la primera división de Colombia) y el sorpresivo alejamiento de Facundo Affranchino (unilateralmente se despidió del club ante una oferta de Deportivo Olmedo de Ecuador) le generaron problemas que no tenía agendados. "En este mercado de pases, la idea era potenciar lo que teníamos y lo que vamos a terminar haciendo es tapar huecos de salidas que se produjeron", explicó el DT tras el primer entrenamiento del año, realizado el viernes en el estadio de Mitre y Puccini. Es que Bovaglio tampoco contará en la segunda rueda con Fabricio Brener (regresó a Belgrano de Córdoba) y Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados). "Particularmente, la salida de Matías Ballini va a ser muy importante para nosotros porque será muy difícil de reemplazar. Debo admitir que a mí me generó alegría por él y se lo he dicho personalmente y también delante del grupo. Por la clase de persona y por cómo entrena es un premio para él", señaló el rafaelino sobre la partida del capitán y referente que había tenido el plantel en la primera rueda. Por ello, ante la baja de Ballini, el entrenador reveló que modificó las prioridades en cuanto a incorporaciones: "Vamos a tener que traer un volante de las características de Matías, cuando en principio no íbamos a buscar un jugador de esas características. La idea era buscar variantes en ofensiva, pero se nos generó un problema y tenemos que resolverlo". En cuanto a refuerzos, Bovaglio adelantó que "hay dos negociaciones avanzadas" y que "en los próximos días podrían darse novedades positivas". En ese sentido, el mediocampista por izquierda Nicolás Femia (ex Huracán, Sacachispas y Central Córdoba de Santiago del Estero) pica en punta. Mientras que para suplantar a Ballini trascendió en primera instancia el nombre de Alejandro Frezzotti (quien ya fue presentado en el Aucas de Ecuador) y luego surgió el de Saúl Nelle (rescindiría en Nueva Chicago). "Estamos en la búsqueda de jugadores que nos vengan a dar soluciones. Cuando uno busca refuerzos apunta a encontrar soluciones y no a rellenar el plantel. Y para una institución como Villa Dálmine, estos mercados de pases en los que hay pocos cupos y todos apuntan a los mismos jugadores son muy difíciles. Pero las gestiones se están haciendo y esperamos tener buenas noticias, tanto en cuanto a incorporaciones como en lo que respecta a salidas". Sobre nuevas bajas, está prácticamente confirmado que el arquero Juan Ignacio Dobboletta firmará mañana lunes la rescisión de su contrato para regresar a Acassuso, aunque ésta es una salida consensuada con el cuerpo técnico, que confía en Juan Pablo Lungarzo y Francisco Salerno para cuidar las espaldas de Juan Marcelo Ojeda. Igualmente, Bovaglio reveló que el tercer cupo disponible para refuerzos lo tendrá a resguardo: "Especularemos un poco por si se llega a producir alguna salida más. Nosotros pedimos encarecidamente por que no haya ninguna baja más, porque queremos ver un Dálmine mejor y si nos desmantelamos, va a ser difícil. Esperamos que se queden todos los que están y que los podamos acompañar con jugadores que nos den un salto de jerarquía", explicó. LO QUE PASÓ Y LO QUE VIENE En la primera rueda del actual campeonato de la Primera Nacional, Villa Dálmine sumó 18 puntos en 15 partidos, producto de 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas, con 13 goles a favor y 11 en contra. Así quedó en el octavo lugar de la Zona 2, un escalón por debajo de los puestos de clasificación a la Copa Argentina 2020 y con un margen de seis puntos de ventaja sobre All Boys (12), que ocupa la última posición y hoy estaría descendiendo. "Cuando hicimos el balance del semestre pasado, señalé que si uno va del punto de partida hasta el punto final, con los recursos y las condiciones en que nos tocó trabajar, entiendo que el trabajo fue bueno. Por el instinto del ser humano, de querer siempre ser mejor y estar más arriba, nos quedó el dolor de no haber entrado a la Copa Argentina. Por eso queremos ir en busca de más y apuntábamos a potenciar el plantel. Igualmente, trataremos de apuntalarlo con trabajo, con esas pequeñas sociedades que fueron apareciendo por momentos, con la posibilidad que Germán Lesman haga toda una pretemporada completa… Con los recursos que contamos, trataremos que se vea un mejor equipo que el semestre pasado", manifestó Bovaglio. Para ello, el entrenador contará ahora con cuatro semanas intensas de trabajo junto al plantel: "Lo físico y lo futbolístico irán de la mano. Lo físico lo trabajaremos para ser un equipo intenso, que es lo que nosotros pregonamos. Aunque por nuestra forma de laburar, los trabajos que proponemos van acompañados por la pelota y los ejercicios están direccionados hacia nuestra idea de juego. Desde estos primeros días vamos a trabajar en eso y vamos a seguir trabajando los dos o tres sistemas que utilizamos el semestre pasado. Seguramente en los amistosos haremos pruebas, veremos en qué situación está cada muchacho y trataremos de llegar al partido con Instituto con el mejor equipo posible". De cara a esta segunda rueda que definirá a los ganadores de cada zona (que accederán a una final por el primer ascenso a la Superliga), a los equipos que accedan al Reducido por el segundo ascenso (del 2º al 4º puesto de cada zona) y los dos descensos (los últimos de cada zona), Bovaglio estimó: "Creo que se dará la misma paridad que hubo el semestre pasado, pero con partidos con condimentos emocionales que no tuvimos en la primera rueda. Porque se empiezan a definir las cosas importantes. Entonces pueden darse partidos más cerrados, con más precauciones. No creo que se den partidos donde un equipo sea ampliamente superior a otro". LAS LESIONES Finalmente, el DT de Villa Dálmine brindó su postura respecto a comentarios que se hicieron por la seguidilla de lesiones que sufrió el Violeta en las últimas semanas de competencia de la primera rueda: "Nosotros estuvimos casi siete meses al frente de un plantel de 31-32 jugadores profesionales. Tuvimos cuatro lesiones musculares y dos traumáticas, que fueron las de Arturia (rotura de ligamentos) y Sánchez (se le cayó el arquero de Acassuso encima durante un amistoso). Las lesiones traumáticas son inevitables, Y tener solo cuatro lesiones musculares en casi siete meses de trabajo en 32 profesionales es un índice notablemente bajo. Lo que algunos marcan como un problema, nosotros lo valoramos, porque sabemos de equipos que tuvieron una decena de lesionados musculares. A nosotros nos ocurrió que tuvimos muchas lesiones juntas en la recta final y eso provocó una merma en el equipo. Pero el índice que tuvimos fue muy bajo. Por eso quiero aclarar esta situación y la lectura errónea que se ha hecho al respecto".



“EN ESTE MERCADO DE PASES, LA IDEA ERA POTENCIAR LO QUE TENÍAMOS Y LO QUE VAMOS A TERMINAR HACIENDO ES TAPAR HUECOS DE SALIDAS QUE SE PRODUJERON", EXPLICÓ EL DT.



PRÓCER VESTIRÁ AL VIOLETA El Club Villa Dálmine firmó un convenio con la marca Prócer para que esta compañía sea la encargada de proveerle indumentaria a partir de este año 2020. La firma del acuerdo se hizo pública días atrás, a través de las redes oficiales de la institución tras una reunión que el Presidente Diego Lis y el Secretario General José Luis Vázquez mantuvieron con el representante de la firma de indumentaria deportiva que sucederá a VI Sports. Prócer (empresa fundada en 1935) es reconocida por su trabajo junto a equipos de rugby y hockey de nuestro país y por la fabricación de accesorios deportivos. Y con Villa Dálmine comienza a insertarse también en el mundo del fútbol argentino.



DIEGO LIS Y JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PARTICIPARON DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "Con los recursos que contamos, trataremos que se vea un mejor equipo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar