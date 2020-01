Mara Pedrazzoli

El ataque norteamericano dejó en shock a la diplomacia internacional. El golpe de Estado en Bolivia debería dar paso a elecciones a fines de mes pero se apresura por encarcelar primero a Morales. Gobierno de coalición sin presedentes en España. La grieta abisal en España El lunes 30 de diciembre se celebró la conformación del primer gobierno de coalición en España, con la designación del presidente Pedro Sánchez y su flamante vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Es un honor compartir Gobierno con los socialistas" dijo este último, mientras el líder del PSOE consolidaba la construcción de una alianza política reformista y más numerosa. Ambos dirigentes se enfrentan a una derecha intransigente encarnada en los parlamentarios del PP y Vox. El acuerdo programático de gobierno plantea una suba de impuestos, la indexación de pensiones exclusivamente con la inflación, la derogación de la mayor parte de la reforma laboral del PP, un aumento del salario mínimo profesional (hasta que represente el 60% del salario medio), la regulación del precio de los alquileres y eliminación de la educación diferenciada por sexos; entre otras cuestiones. Se espera el anuncio del nuevo Consejo de Ministros entre el miércoles y el jueves de la semana próxima La política española se encuentra dividida y los representantes de la derecha toman posiciones cada vez más agresivas. Especialmente en cuanto a la postura de acuerdo del gobierno con el ERC (partido político indepen-dentista de Cataluña), respecto de la cual no hubieron mayores precisiones. Evo Morales con defensa argentina El jueves 2 por la tarde, el ex presidente Evo Morales protagonizó un acto en el Hotel Bauen en Buenos Aires, junto con el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a quien nombró su representante legal para enfrentar la orden de aprehensión librada por la administración de Jeanine Áñez que lo acusa de presuntos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Morales es el presidente constitucional de Bolivia hasta el 22 de enero que concluye su mandato. Respecto del gobierno en poderes actualmente en Bolivia, Zaffaroni consideró que "rompe todas las reglas de convivencia internacional" y adelantó que posiblemente realizará una presentación ante el área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Como líder del MAS, Morales evalúa quién será el candidato para las elecciones a desarrollarse en Bolivia todavía sin fecha cierta. Es candidata la dirigente Adriana Salvatierra, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, quien renunciara el pasado 10 de noviembre, del mismo modo que lo hiciera Morales y el resto de su gabinete. Objetivos militares de Trump El jueves 2 por la noche, un ataque aéreo con drones bajo órdenes del presidente Trump, bombardeó el aeropuerto de Bagdad --capital de Irak-- provocando la muerte de un soldado irakí y del máximo jefe militar iraní: Qassem Soleimani. Quien era un estratega de alto rango que reunía décadas en funciones: una de ellas, los recientes incidentes en la embajada norteamericana en Irán. Ante ese hecho Trump reaccionó militarmente. Y ya en mayo de 2018 había abandonado el Acuerdo Nuclear firmado por su antecesor Obama (que al controlar el desarrollo nuclear de Irán levantaba las sanciones sobre su economía) y los presidentes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Rusia y China; mostrando su alejamiento de cualquier posición negociadora con Teherán. Se espera una respuesta iraní pero es incierta. El ayatollah (líder espiritual) iraní, Ali Khamenei, así lo dijo públicamente el viernes 3. En tanto, los líderes de las potencias europeas y chinas alertaron sobre la creciente tensión que despertará el ataque estadounidense y llamaron a la moderación de ambas partes. En respuesta, el secretario de estado (jefe de gabinete) norteamericano, Mike Pompeo, criticó esas declaraciones calificándolas de incomprensivas, según manifestó "los europeos no han estado tan serviciales como nos (les) hubiera gustado". La Cancillería argentina expresó su preocupación por la situación en Medio Oriente A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno argentino llamó a contener la tensión y trabajar en pos de "una salida pacífica y negociada" que evite nuevas escaladas El gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, alertó que ve "con preocupación" los recientes acontecimientos ocurridos en Medio Oriente y formuló un llamado a contener la tensión y trabajar en pos de "una salida pacífica y negociada" que evite nuevas escaladas. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería argentina calicó como "eventos violentos" los recientes hechos ocurridos en Bagdad, donde se desató una escalada de violencia durante los últimos días y que implicó la muerte de un alto militar iraní. Desde el Palacio San Martín señalaron esos hecho "protagonizados en un mundo global y consecuentemente hiper-conectado, tienen el potencial de tener consecuencias directas en todo el planeta". "Nosotros, los argentinos, podemos dar testimonio de lo dicho. En nuestro pasado reciente hemos sido víctima al menos en dos oportunidades de actos de terrorismo internacional", señala el texto en referencia a los ataque contra la Embajada de Israel y la AMIA ocurridos en los años ´90





Política internacional, o su ausencia

Por Mara Pedrazzoli

