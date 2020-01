Intiman a vecinos a pagar tasas municipales atrasadas

"Juntos por el Cambio tiene un doble discurso que perjudica a los bonaerenses", señaló la diputada provincial Soledad Alonso en una entrevista por FM City. "Desde Juntos por el Cambio se alarmaban de ese 75% de aumento que se le aplica sólo a 200 terratenientes con el impuesto inmobiliario rural, hay que aclararlo, para el resto de los impuestos inmobiliarios no existe esa suma, el resto de las sumas que hay en porcentajes son por debajo de la línea de la inflación. Desde el vidalismo se puntualizaba que no podía existir un 75% de aumento solamente para 200 grandes terratenientes lo cual, además, es una mentira porque si lo pagan en una sola cuota, y consideramos que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, se hace una reducción del 20% con los cual ninguna tasa superaría la inflación", señaló este viernes la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, en una entrevista realizada por Ricardo Stecconi por FM City. Durante el reportaje, basado en la falta de quorum en el senado bonaerense para el tratamiento de la ley impositiva presentada por el gobernador Axel Kicillof, la referente local del Frente de Todos, agregó: "Me tomé el trabajo de buscar en otras ciudades donde gobiernan ellos para ver cómo habían sido los aumentos y Junín aumentó ya el 49%, Tandil el 51%, Saladillo el 53% en sus tasas municipales. Hay como siempre ese doble discurso de lo que quiere Juntos por el Cambio y lo que hace para el pueblo (...) En Campana hay unos 2 mil vecinos y vecinas que han sido intimadas legalmente recibiendo un preaviso de inicio de juicio por parte de la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad por las tasas que no han podido pagar por los enormes aumentos que han tenido". En ese sentido, agregó: "Entonces volvemos con el doble discurso: no queremos subirle el 75% a 200 terratenientes pero en casa intimamos e iniciamos juicios a la gente que no ha podido pagar por el desastre económico y productivo que ha generado en la provincia María Eugenia Vidal, y del que no es ajeno Sebastián Abella (…) Venimos diciendo hace tiempo que Vidal había detonado la provincia, que era tierra arrasada, y ayer escuchaba que (Gustavo) Posse (Intendente de San Isidro) en C5N junto al Intendente de Campana diciendo que sí, que la provincia está en crisis, que hubo un mal manejo productivo y económico. Hay un gran endeudamiento en Dólares y eso lo hizo Vidal. Hay 5,5 millones de pobres en la provincia de Buenos Aires y un 63% de los niños y niñas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, que no cumplen las necesidades básicas y es una responsabilidad nuestra llevar soluciones lo antes posible". Ya sobre el final de la entrevista, señaló: "Todo lo que sea en beneficio del diálogo, la comunicación y el buen entendimiento entre las partes siempre es algo muy positivo, pero no es solamente declamativo, sino que tiene que ser una acción concreta. Tenemos que buscar las herramientas para que los vecinos y vecinas estén mejor".

Intiman a vecinos a pagar tasas municipales atrasadas

