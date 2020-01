Efemérides del día de la fecha: 5 de enero

COMIENZA EL "RALLY DAKAR 2014" En un caluroso domingo la tranquilidad de la ciudad de Rosario se paralizó cuando alrededor de 745 competidores a bordo de cuatriciclos, motos, camiones y coches acompañados por 365 vehículos de asistencia transitaron sus calles y atrajeron a miles de personas a observar tal espectáculo. La largada frente al Monumento a la Bandera dio inicio la primera etapa, que tenía como primer destino a San Luis, y a uno de los Rally Dakar más difíciles de los realizados en Sudamérica; esto último se fundamentaba en las altas temperaturas, las etapas más largas y el estado del terreno, afectado por las lluvias torrenciales, que provocaron el abandono de 216 vehículos. Finalizado en Valparaíso, Chile, los ganadores fueron Marc Coma con una moto "KTM", Ignacio Casale con un cuatriciclo "Yamaha", Nani Roma con un coche "Mini" y Andrey Karginov con un camión "Kamaz." FALLECE FÉLIX LOUSTAU Félix Loustau nació el 25 de diciembre del año 1922 en Avellaneda, Buenos Aires. Apasionado por el fútbol, Félix se calzó los botines desde muy pequeño y vistiendo la camiseta del club barrial Club Social y Deportivo Unión de Crucecita dio sus primeros pasos en el campo de juego. Más adelante, fue a probar suerte en las inferiores de Racing, donde permaneció hasta los 17 años pues "La Academia" lo había desafectado por su contextura diminuta y baja estatura que le impedían cumplir su rol de defensor al dificultársele la marcación de los rivales. No obstante, esto no lo desmotivó sino que lo impulsó a irse hacia Núñez y probar sus destrezas ante los exigentes entrenadores de inferiores de River que lo acogieron desde el principio. Rápidamente su talento fue captado por los ávidos ojos del entrenador Renato Cesarini que consideró que ya era hora de su debut en Primera División: "al llegar a River, Cesarini, el técnico, me dijo que no tenía el físico ideal para ser zaguero, pero sí para forward. Me aconsejó que aceptara esa posición porque, según él, podía destacarme." Y así fue como se convirtió en un engranaje fundamental de la temible y feroz delantera "millonaria" denominada "La Máquina" que con Juan Carlos Muñoz, Ángel Labruna, Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno arrasó en los partidos: "no necesitábamos pedirnos la pelota. Con un gesto Labruna sabía que me la debía tirar al vacío. Fuimos los mejores de la historia. Hubo delanteras conocidas, pero La Máquina fue inigualable." Apodado "Chaplin", el jugador dio lo mejor de sí para "La Banda" convirtiendo 101 goles a lo largo de 365 partidos y consagrándose campeón en 8 ocasiones: campeonato 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957. En el año 1958 se retiró en Estudiantes de La Plata después de haber jugado 11 partidos en los que no se pudo dar el gol. Previamente, formó parte de la Selección y se consagró campeón de la Copa América en el año 1945, 1946 y 1947. Luego de su retiro, trabajo como entrenador y profesor en la escuela de entrenadores de la Federación Argentina de Fútbol. Falleció a los 80 años, en el año 2003, en Buenos Aires. SE LANZA "BAYOU COUNTRY" Un día como hoy en el año 1969, "Creedence Clearwater Revival" lanzaba su segundo disco: "Bayou Country." Luego del éxito obtenido el año anterior con el álbum "Creedence Clearwater Revival", la banda era consciente de que su segundo disco definiría su permanencia en el mundo de la música o el olvido por lo que se avocó a la búsqueda de su estilo: "tuvimos una confrontación real. Todos queríamos cantar, escribir, hacer arreglos propios, lo que sea" dijo en una ocasión John Fogerty. En el mismo se destacan las canciones "Born on the Bayou", "Proud Mary", "Bootleg" y "Good Golly, Miss Molly."



Efemérides del día de la fecha: 5 de enero

