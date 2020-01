Publicidad Colombia es uno de los países más diversos del continente con mezclas de poblaciones indígenas, descendientes de africanos y europeos que han provocado una inmensa riqueza cultural y social. El colombiano es amable y hospitalario, siempre dispuesto a regalarles una sonrisa, a recibirlos con los brazos abiertos y con la promesa de muchas visitas más. La gastronomía es deun país de mil sabores. Si algo caracteriza al colombiano es su gusto por la buena comida y en todo el país la oferta gastronómica es una invitación mágica para cualquier paladar.Desde la comida marina de sus costas, pasando por la inmensa variedad de sopas y cocidos de la zona central del país y la posibilidad de disfrutar de una "carne a la llanera" al sur oriente del país o una "lulada" en Cali, el recorrido por Colombia está asegurado de buenos sabores. Dulces y postres de todas las regiones completan el menú colombiano, casi 150 variedades de frutas, algunas exóticas y hasta con poderes afrodisiacos, según ellos aseguran. Por su ubicación geográfica y relieve, Colombia es uno de los países con mayor diversidad climática en el mundo. Costas sobre dos océanos, desiertos, bosques tropicales, bosques de niebla, selvas, sabanas, ecosistemas únicos como los páramos, nevados y acceso al pulmón del mundo, el Amazonas, garantizan una diversidad para todos los gustos y una aventura en cualquier rincón del país. Sus hermosas playas y perlas del Caribe son mundialmente famosas y ya hemos escrito sobre ellos alguna vez, por eso, hoy hablaremos de su capital y una de sus ciudades interiores más pujantes: Medellín. Bogotá:es la ciudad más importante de Colombia y también es su capital. Su encanto natural la convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina.Bogotá es la ciudad más representativa de la tierra del buen café, los ritmos latinos, mujeres preciosas y edificaciones de pasado colonial, siendo uno de los destinos más llamativos para visitar en América. Posiblemente no sea el primer destino que se elige cuando uno viaja a Colombia. Sin embargo, Bogotá es una verdadera caja de pandora que sorprende por su centro histórico, museos, áreas naturales y espacios con ambiente. Entre sus atractivos más importantes cabe destacar los siguientes: La Candelaria:es el centro histórico y cultural. Casas coloniales que se alinean en las calles empedradas que suben y bajan el relieve irregular, puertas trabajadas y ventanas de hermosas rejas, se alternan con bares bohemios y pintorescos restaurantes donde se puede probar la gastronomía típica santafereña. Ideal para caminar sin apuro y dejarse llevar por los muchos sitios para visitar, que se encuentran a la vuelta de cada esquina.Además de reunir la mayoría de los lugares de interés histórico, esta zona se mezcla con la modernidad del comercio, universidades y proyectos residenciales.En La Candelaria está el Teatro Colón, inaugurado en 1892. Su arquitectura y decoración está inspirada en el Teatro Garnier de París, no exactamente en nuestro Colón. Museo Botero:Está ubicado en La Candelaria y dedica gran parte de la muestra al mundialmente reconocido artista antioqueño. Allí se pueden apreciar 123 de sus pinturas, esculturas y dibujos. También pertenece a su acervo la colección privada de Botero, con 85 obras de grandes artistas internacionales de la talla de Renoir, Dalí, Chagall, Picasso, Miró y Bacon, entre otros. Museo del Oro: Considerado como el museo más importante de Colombia, es otro buen motivo para visitar Bogotá. Su exposición permanente cuenta la historia de la relación que tenían con éste y otros metales las sociedades prehispánicas que habitaron en la región. Cerro de Monserrate:con su santuario blanco, parece custodiar la ciudad desde lo alto. Se puede subir, tanto de día como de noche, en funicular, teleférico o escaleras. Desde lo alto se aprecia una vista deslumbrante de la ciudad. Una vez arriba se puede visitar el Santuario del Señor Caído, importante centro de peregrinaciones concluido en 1657. Hay tiendas de artesanías, restaurantes y puestos de comidas típicas. Muy cerca de Monserrate se encuentra la Casa Museo Quinta de Bolívar, regalo del gobierno de Nueva Granada al Libertador tras la Guerra de Independencia. Allí vivió en forma esporádica desde 1826 hasta su muerte en 1830. Andrés Carne de Res: Se define como un "restaurante locombiano", por su alucinante propuesta; y también como "bar, bailadero, miradero, conversadero, estadero". Y es que la experiencia en este local es siempre única. Un sitio donde la ambientación inverosímil de las decenas de salones, el original menú, la extraordinaria animación, se convierten en un buen resumen del realismo mágico que Colombia levanta como bandera de promoción turística. Para almorzar, cenar o bailar hasta la madrugada. Es necesario ir para entenderlo, porque es -sin exagerar- uno de los restaurantes más originales del mundo. Medellín:Con solo escuchar decir Medellín se sabe que estamos hablando de Colombia. Esta ciudad a pesar de no ser la capital es la referencia perfecta para hablar de turismo.Importante centro industrial, comercial, cultural, artístico y turístico.Medellín se consolida como una ciudad moderna y rica en actividad turística, cultural y comercial. Muchos la pueden relacionar automáticamente con antiguos carteles de tráfico de drogas, pero la ciudad fue premiada como la más innovadora del mundo en 2.013 y desde 2.016 vienen repitiendo en el ranking dentro de las 10 mejores para vivir en Sudamérica. Cuenta con 22 museos y seis parques bibliotecas, más de 25 centros comerciales, seis zonas de oferta gastronómica y un despliegue de importantes instalaciones médicas que convierten a la ciudad en un centro para el turismo de salud. Entre sus atractivos cabe destacar la Avenida Carabobo, la esencia de la ciudad, un espectáculo de gente, color, ambiente, secuencias de construcciones de todo tipo, desde coloniales hasta Art déco, vendedores ambulantes, y en definitiva todo tipo de comerciantes se encuentran en este lugar. Visita al Pueblito Paisa:Sobre el cerro de Nutibara, se encuentra la representación de un típico pueblo antioqueño de comienzos del siglo XX. Con una arquitectura colonial, es un buen lugar para deleitarse con comida típica de la región, encontrar artesanías para llevar de regreso a casa y apreciar la bella vista tanto de día como de noche desde los balcones. La Plaza Botero:En pleno centro cultural de Medellín, cerca al Parque Berrio, se encuentra este parque de esculturas con un área de 7.500 m² donde se pueden apreciar 23 obras de arte del maestro Fernando Botero. Este polígono cultural es un encuentro no solo para los turistas, sino también un espacio para disfrutar de conciertos, exposiciones y conferencias. La Comuna 13 es el área más original de la ciudad, ejemplo de superación y desarrollo urbano. Lo que fuera considerada la favela de Medellín, convertida en un espacio de arte y optimismo, conectada perfectamente con el resto de la ciudad. El Museo de Antioquia:Fundado en 1881, este es un espacio que ha venido impulsando el interés en el arte contemporáneo y promoviendo proyectos expositivos de resonancia política y social. Metrocable:Un paseo de altura es el que puede hacer en el Metrocable, un complemento al sistema de transporte público de esta ciudad, que comunica e integra algunas comunas y áreas específicas, que con el metro serían de muy difícil acceso. Al hacer este recorrido es posible ver el Parque Biblioteca España, el corregimiento de Santa Elena y el Parque Arvi. El hecho de que Medellín esté en un valle y se extienda por las montañas que lo rodean, hace que las vistas de la ciudad sean realmente impresionantes desde distintos puntos de la ciudad. Una de las imágenes icónicas de Medellín es su entramado y este puede disfrutarse tanto en el Mirador Las Palmas, como en el Pueblito Paisa, no dejen de visitar uno de los dos.

Vuelos y Vacaciones:

Bogotá y Medellín; pasado y futuro

Por Lic. Guillermo Ceballos

