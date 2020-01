Abre sus puertas Villaberde Motor Company

Leo Villaberde reconvirtió el antiguo negocio familiar en un exclusivo multiespacio en el que conviven una tienda de indumentaria y artículos deportivos, la exhibición de motos de alta gama, y un bar temático. La colectora Sur, a la altura del Villanueva, promete transformase en un nuevo hito del circuito VIP de Campana y la región. Se trata del Villaberde Motor Compay, ubicado en los antiguos talleres y galpones de la familia. En total, son unos generosos 400 metros cuadrados cubiertos divididos en 2 sectores claramente diferenciados, pero conectados entre sí: el local propiamente dicho y el bar donde prevalece la estética del mundo de las motos y el taller. Así, por ejemplo, un puente grúa fue transformado por Leo en un originalísimo perchero donde se exhibe indumentaria de Fox, Alpine Stars, Vonz Ipper, 38 Special y la marca propia de Villaberde. Ahí también, merced a un acuerdo con Ducati Pilar, se exhiben motos de alta gama de las marcas Ducati, Vespa y Guzzi, además de una moto de cross que el dueño de casa utilizó cuando competía y por la cual está dispuesto a "escuchar propuestas". La oferta se completa con equipamiento de protección para la práctica de motoclismo deportivo (cascos, pecheras, botas, lentes), accesorios para viajes de largo aliento (baúles, tanques) y tablas de skate y accesorios vinculados al mundo de las tablas. "La idea –comenta Leo- es que ambos espacios sean funcionales al otro. Imaginamos a un cliente que viene a comprar ropa, y de paso se queda a tomar algo o cenar en el bar. Y viceversa. Después, claro, podemos cerrar el lugar para eventos específicos. De hecho, ya tenemos programados varios test drives de motos para este año". El bar está ubicado en lo que antiguamente el taller propiamente dicho, y conserva uno de los bancos de trabajo en su estado original. Siempre respetando la estética donde predomina la chapa acanalada, el hierro negro y la madera, está lleno de guiños e infinidad de detalles que transmiten el amor por los fierros que subyace en la familia desde hace 3 generaciones. Basta con comentar que no existe un solo picaporte que no haya sido intervenido por Leo en todo el lugar, verdaderas joyas creadas a partir de herramientas y piezas de motores en desuso. En el fondo del taller, se diseñó un módulo de planta baja y alta. Arriba, el escenario perfectamente equipado para recibir a bandas de rock y blues; y los baños. Abajo, están la barra y la cocina. De ahí saldrán el "VMC Fuel", trago insignia de la casa; un choripán (damos fe que es increíble) conformado por un chorizo puro cerdo de receta propia, pan casero y chutney de cebolla caramelizada; o rabioles de calabaza sarteneados con tomates confitados, entre otros manjares. Pero hay más: desde el bar se accede a un generoso patio al aire libre, tipo cervecero, que también hace de guarda motos mientras los clientes permanecen en el lugar. En su fondo alberga un medio tubo para practicar skate. "Ese es para mí y mis amigos. No quiero lesionados en mis instalaciones", aclara Leo con una sonrisa. Entonces, el Villaberde Motor Company ya está regulando y sólo falta ajustar los últimos detalles luego de una prueba de reconocimiento en privado. Abrirá formalmente sus puertas el próximo viernes 10. El horario de atención del local será de 10 a 13 y de 17 a 21; mientras que el bar hará propio de 18 a 2, de jueves a domingo.

En el local conviven Fox, Alpine Stars, Vonz Ipper, 38 Special y la marca propia del lugar, diseñada por Leo Villaberde.





Abajo la barra, arriba el escenario. Todo intervenido a partir de las pasiones de Leo: el skate, las motos, y el taller.



Abre sus puertas Villaberde Motor Company

