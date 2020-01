"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com - El horario de Secretaria Parroquial durante el mes de enero de 2020 será de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs.

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 5 de Enero de 2020 - Año II - Edición Nº 61 Jornada Mundial de la Paz 2020 Desde hace 53 años, el 1 de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz, instaurada por Pablo VI concluido el concilio Vaticano II. El lema que el papa Francisco ha elegido para este año es ´La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica´. 1. No hay paz sin esperanza La primera idea que plantea el Papa es: "La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y de este modo cualquier situación difícil se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino". Dice Francisco que "la esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables". "La desconfianza y el miedo aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de violencia, en un círculo vicioso que nunca puede conducir a una relación de paz". 2. No hay paz sin memoria Recordando el encuentro con los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Francisco señala que "su testimonio despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción". "La memoria es el horizonte de la esperanza, El recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad recibido puede inspirar opciones valientes e incluso heroicas, puede poner en marcha nuevas energías y reavivar una nueva esperanza tanto en los individuos como en las comunidades", añade. 3. No hay paz sin reconciliación "Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz", es la lección que da Francisco en su mensaje. Una recomendación que el Papa incluso traslada al campo político y económico porque "cuestión de la paz impregna todas las dimensiones de la vida comunitaria: nunca habrá una paz verdadera a menos que seamos capaces de construir un sistema económico más justo". 4. No hay paz sin compromiso ecológico "El maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado" no es que sea una actitud muy pacificadora. Por eso, el papa Francisco señala que "ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa común y la explotación abusiva delos recursos naturales -vistos como herramientas útiles únicamente para el beneficio inmediato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien común y por la naturaleza-, necesitamos una conversión ecológica". El Papa implora es necesario un "camino de reconciliación que también es escucha y contemplación del mundo que Dios nos dio para convertirlo en nuestra casa común". 5. No hay paz sin paciencia "El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la espera" dice Francisco. Para ello, hay que "creeren la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada unode nosotros, un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable". "La cultura del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de la amenaza. Hace que cada encuentro sea una posibilidad y un don delgeneroso amor de Dios".

PAPA FRANCISCO: "NO HAY PAZ SIN ESPERANZA" Los Reyes Magos y la Epifanía del Señor El 6 de enero se celebra "la Epifanía", la revelación de Jesús al mundo pagano. La celebración gira en torno a la adoración de los tres Reyes Magos(Mt 2 1-12) al Niño Jesús, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. Se relaciona a estos reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar, con hombres poderosos y sabios, provenientes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del hombre y de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. En esta Epifanía o "manifestación", nuestro Señor se dirige a todos los hombres, para que vengan a su encuentro, para que sean santos. No llama sólo a los Reyes Magos, que eran sabios y poderosos; antes había enviado a los pastores de Belén a uno de sus ángeles. Pobres o ricos, sabios o menos sabios, han de fomentar en su alma la disposición humilde que permite escuchar la voz de Dios. RESPONSO POR MONSeñor ALFREDO M. ESPOSITO El 1º de enero, el Padre Fernando Crevatin rezó responsos por el primer obispo de nuestra diócesis, Monseñor Espósito en la cripta de la Catedral Santa Florentina, al cumplirse 10 años de su retorno a la Casa de Padre. Que brille sobre Él la luz que no tiene fin.

RESPONSO POR MONSEÑOR ALFREDO M. ESPOSITO

Semblanzas entre hermanos:

Jornada Mundial de la Paz 2020 / Los Reyes Magos y la Epifanía del Señor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar