Rincón Tuerca

E-mail: Rincontuerca@ubbi.com PROCAR 2000: Los dirigentes de la categoría ya confirmaron el arranque del calendario en esta temporada a realizarse el primero de ,marzo en el autódromo Juan y Oscar Galvez. VOLVER: Después de un tiempo sin correr decidió volver a la actividad este año Fernando Rivas donde adquirió un chasis para la Clase Light del TC Bonaerense con motor Chevrolet y dicen que "Nani" espera llegar a la primera del año. TRES: Finalmente tras un año donde peleó el campeonato Damian Toledo alcanzó el número tres en la Clase TC 1600 de la categoria Alma lo que dejó conforme a todo su equipo con este resultado con preparacion en su taller. CONTINUAR: Esto provocó que se piense en continuar la próxima temporada con el mismo equipo y Damian a asegura que el tema económico puede hacer dudar estar en pista en la misma Clase contando con la ayuda de amigos y familiares que siempre l están acompañando. DEFINIR: Desde el año pasado que Leandro Cracco viene buscando definir su futuro deportivo y finalmente seguira en la Clase Dos de Alma al menos en el arranque con el mismo auto. INTENTO: La realidad es que Cracco va a realizar un intento las tres primera carreras en la categoría Alma en loa Clase Dos con el Fiat Uno y basado en los resultados de las 3 primeras carreras determinará si sigue o cambia de categoría pasándose al Turismo Pista en la Clase Uno donde ya cambió de motorista ahora cuentan con Hernán Lopez y si continua el chasista Mariano Novoa. VENDER : Silvestre Gallo ya puso a la venta su Fiat 1500 listo para correr carreras de regularidad donde el auto presenta una condición excelente ante el cuidado de su actual dueño que decidió desprenderse del mismo para invertir en un casco nuevo en la categoría que fiscaliza Fedenor con la atención de Diego Fangio. FAMILIA: La familia Emma viene desde hace tiempo corriendo en categorías de Rally tanto en el Federal como en el Mar y Sierra con diferentes resultados donde hasta ganaron campeonatos y sin duda cada vez se suman mas para esta disciplina deportiva. INSOLITO: En la última carrera del año provocaron un hecho insólito y ya se habla de no haber antecedentes de que en una competencia corran siete componentes de una familia a sabe: Gustavo, Gerardo, Gabriel, Victoria, Valentina y Franco Emma dejando un registro que ahora están tratando de corroborar donde se podia convertir en la historia. ANTECEDENTES: Hay un antecedente de los hermanos Di Palma pero solo se llegó a seis en una competencia y desde ahí no hay otro registro como antecedente en el automovilismo que en el Automóvil Club Argentino se esta tratando de definir este atractivo acontecimiento para el automovilismo argentino. Que conste en acta! CHASIS: Gastón Fernandez trabaja en este receso en el chasis de su auto porque a entender de todo el equipo fue donde mas penalizó con el transcurrir de la temporada y ya el conocido "gaucho" así bautizado chasis del Regional se lo puede encontrar todo desarmado en el taller del barrio Albizola. PAPA: Este año continuarán con la motorización de Leonardo Scoccorsa por entender que los motores van muy bien y de haber una carrera con pilotos invitados nuevamente papá Rubén ocupará esa butaca en el auto de Fernandez. CAMPEON: Cerrando otra nueva temporada en el mundo del karting Juan Carlos Suarez obtuvo su segundo título en la categoría Kart Plus en la Clase Potenciada donde nuestro personaje asegura vivir un gran momento en lo deportivo porque entre el automovilismo y su Racing querido le dieron grandes satisfacciones. Mirá vos!! REGALAR: Al piloto se lo vio disfrazado de Papá Noel en esta fiestas en plaza de Campana demostrando su sentimiento por los chicos donde regaló golosinas propias de un auspiciante suyo. Buena la actitud! ENTREGA: No hay antecedentes que en una fiesta de fin de año en la entrega de premios por parte de la categoría Alma coronando a sus campeones quedara una Clase sin esa posibilidad como ocurrió en la última desarrollada en Benavidez. Es una forma de su presidente Santoro de quedar en la historia de dicha categoria. INAUGURAR: En los últimos días de diciembre se inauguró el kartódromo de Ramallo donde nace una nueva plaza para esta categoría que es escuela del automovilismo y que ya está habilitado para desarrollar competencias. TITULO: Como lo venía demostrando a lo largo de la temporada Juan Martín Molina se quedó con el título de campeón en la Clase Super Pako en la última propuesta del año donde el "Tincho" puso de manifiesto todo su talento. ABONAR: Parece que cuando le pidieron un dinero para los presupuestos de esta temporada que comienza en marzo el piloto local está evaluando si continúa o no corriendo dado que aún le resta abonar parte de lo que debe del año anterior. CURIOSO: La cena del programa Juego Limpio Sport Radio se desarrolló en el Club Arsenal donde casi todos los integrantes estuvieron presentes menos el popular Pichino Rossi que argumentó que esa cena salía muy cara y los dejó a sus compañeros sorprendidos. Lo curioso que no sabía cuanto debia pagar. ENTENDER: El tema de "Pichino" Rossi no es fácil de poder entender porque en la cena que ofreció la municipalidad a los medios tampoco concurrió pensando que sería muy barato dado que no había que pagar. Complicado lo del periodista deportivo. CAMPEONATO: Como se lo propuso en el arranque del campeonato llegó al final con la Dodge alcanzando el campeonato el capillense Valerio Diamante en la Clase A del Procar 4000 con la atención total del auto por parte de Tártara marcando el producto que le brindaron. DESARMO: El auto ya se desarmó todo en el taller y Juan Fontanot quiere tomarse sus tiempos para trabajar en el chasis del Regional de cara a la próxima temporada donde el zarateño va intentar participar. CONTRATO: Luego de conversarlo debidamente y tras un contrato interesante Matías Rossi no estará este año en el TC porque llegó a un acuerdo con Toyota para correr en el Stock Car todo el campeonato como piloto oficial de la marca. NAVEGANTE: Gustavo Verón corrió en el TC Regional como acompañante en su momento y este presente tiene la intención de ser navegante en ola categoría de Rally donde los hermanos Emma lo convocaron en su momento. FESTEJO: El festejo de su campeonato se desarrolló en casa quinta junto al rio donde el lechón sirvió para la comida de festejo de Daniel Vidal que en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista se quedó con el Uno para el presente año. OLVIDO: En esto de festejar campeonato el piloto realizó su asado donde invitó a sus allegados amigos y seguidores que la pasaron muy bien pero involuntariamente se olvidó del cuarto poder lo que llamó a curiosidad tal actitud. Que pasó Alejandro cuando ya hay antecedentes de campeones en la familia luego el secretario de prensa del equipo Marcelo Cafferro explicó a los medios FM Santa María, Cabletel, La Auténtica Defensa y Canal 15 quienes difundieron a lo largo del año el acontecer de nuestro personaje del error cometido. PENSAR: Emiliano Falivene viene de ganar un campeonato en la categoría Kart Plus y el joven zarateño está entusiasmado con continuar en la misma Clase pero además piensa en correr en otra categoría sin pensar en la propuesta de Pako ante lo vivido en su momento con su primo Julian. DONDE: En el taller creen que Gastón D´Angelo no llegó a rendir con su Fiat en la Clase Dos como le ocurre en el TC 1100 donde siempre fue el piloto a batir. Por el momento nada está confirmado de cara a este año donde de correr en que Clase. PODER: Si, las picadas serán en horas nocturnas Fernando Moreno puede llegar a correr en este verano como dijo en cena de amigos en su local comercial antes de fin de año donde están trabajando en su auto. INTENCION: La información cuenta de un señor de apellido Galván estaría con la intención de traer a Campana en el mes de abril una fecha del campeonato del Rally Federal que ya en dos oportunidades corrió en nuestra ciudad en su momento. Bienvenido!! SUSPENDER: Por distintas razones por diferentes circunstancias el autódromo de San Nicolás tomó la decisión de suspender las picadas que en su momento se desarrollaban en dicho escenario y no están dispuestos a realizar esta actividad en estos meses. ARMAR: Arrancan un año muy competitivo para Juan Sbarra que en su taller ya están armando en principio siete autos para el comienzo del calendario donde curiosamente todos correrán en la Clase Tres de la Categoría Alma. ALCANZAR: Mariano Dainotta alcanzó el campeonato en los chasis del TC Regional con la ya afamada chupaleta el auto de la dinastía Tártara que por lógica cuenta con la atención total del auto por parte de Juanjo e Ignacio Tártara. GANAS: El ex piloto en su agencia dice que esta con ganas de volver a correr con el karting que posee de cuando corria su hija en su momento y asegura que su jefe de equipo será un tal Pablo Letanú.

