Ayer por la noche unos 100 operarios no pudieron ingresar a trabajar y se habla que el número treparía a cerca de 300 en total. Hoy el gremio UOM solicitará al Ministerio de Trabajo que dicte la Conciliación Obligatoria. El Secretario General del gremio, Abel Furlán, adelantó a La Auténtica Defensa que hoy llamará a una conferencia de prensa. Varios trabajadores de Tenaris Siderca se comunicaron con nuestra redacción ayer por la noche para informar que unos 100 operarios de la empresa no pudieron ingresar a trabajar a la planta en el turno que comenzaba a las 21. Según versiones, se trataría en su gran mayoría de contratos fijos que no fueron renovados, pero también habría casos de trabajadores efectivos, situación de la que se tendrá mayores precisiones luego de una conferencia de prensa a la que, según propias palabras del Secretario Genreal de la UOM Abel Furlán, accederá hoy en lugar a determinar. También trascendió que el conflicto surgió a partir de un nuevo régimen de suspensiones propuesto por la empresa que fue rechazado por los trabajadores; y que a primera hora de hoy el gremio denunciaría formalmente la situación ante la delegación local del Ministerio de Trabajo a fin que se dicte un período de Conciliación Obligatoria y mediación entre las partes. Si bien no hubo ninguna fuente de parte de la empresa que nos haya podido dar su versión de la problemática surgida y los despidos que se han materializado, trascendidos indicaban que hubo una preocupante caída de la demanda internacional de tubos, que se habría materializado en una merma notable en las órdenes de pedido recibidas en la planta de Campana. Por lo pronto, habrá que esperar hasta mañana lo que suceda en la Delegación del Ministerio Trabajo de la calle Sívori.

Alarma por despidos en Tenaris Siderca

