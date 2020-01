El Servicio Local y un caso testigo

DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS Desde octubre pasado, los dos hijos de Marisol se encuentran al abrigo del Hogar del niño Nuestra Señora de Lourdes que depende de Cáritas Parroquial Santa Florentina. El lugar se encuentra en el barrio Obrero de nuestra ciudad, y funciona desde 1981, alojando a niños judicializados a la espera de ser revinculados a sus familias originales o en proceso de adopción. Merced a un convenio con la Provincia de Buenos Aires, cada niño tiene asignada una beca mensual que, en términos concretos, cubre menos de un tercio del costo operativo del Hogar. Para cubrir ese déficit, en primer lugar, aparece Axion como principal fuente de financiamiento, aportando literalmente el doble que el Estado bonaerense y brindándoles a cada uno de los menores una cobertura médica de excelencia. El tercer flujo de recursos viene de las donaciones particulares: unos 500 socios adherentes que colaboran a partir de los $250.- por mes que se acreditan en una caja de ahorros de la institución por débito automático. Sería un logro de toda la comunidad que esta matrícula de socios / donantes se ampliara y permitiera al Hogar de Niños autogestionarse. Los interesados en colaborar pueden llamar al 42 3401. Una joven madre perdió la tenencia de sus hijos en octubre. Ayer fue hasta el Servicio Local en plan de marcha de protesta y se retiró del lugar agradecida. "Los vecinos tienen que confiar y creer que estamos para ayudar, acompañar, orientar, liderar estrategias de familia", señaló la Dra. Andrea Ibar. Lo que parecía iniciarse como otro día de conflicto y angustia para Marisol (22), finalizó con tranquilidad y contención a manos del Servicio Local, institución que en octubre último le quitó la guarda de sus dos hijos y a la que visualizaba en situación de vulnerabilidad. Un cronista de La Auténtica Defensa la encontró ayer por la mañana, sentada en un banco del Parque Urbano con carteles reclamando ver a sus hijos, a la espera de que se sumaran familiares y conocidos en lo que sería una marcha de protesta en la vereda del Servicio Local, de Ameghino y Colón. Hasta ahí la acompañamos y la marcha no hizo falta. La Auténtica Defensa fue testigo privilegiado de la entrevista que Marisol, acompañada por su hermana Sara, tuvo con la Dra. Andrea Ibar en la cual Marisol pudo escuchar y ordenar las piezas de un complejo rompecabezas que, la institución le está ayudando a rearmar y cuya finalidad es que sus hijos, quienes están alojados en el Hogar Nuestra Señora de Lourdes en el barrio Obrero, vuelvan a vivir con ella. Tanto es así, que el principal reclamo de Marisol ayer por la mañana era que no sabía dónde estaban sus hijos, y que quería verlos. Sin embargo, al estar comprensiblemente desbordada por la situación, nunca había caído en la cuenta que la información del paradero de sus hijos estaba disponible desde que se los quitaron; y que inclusive había una visita programada para este mismo jueves para que tome el primer contacto: así figuraba en el expediente. También pudimos escuchar el caso, de índole privado, plagado de hechos, circunstancias, e incluso denuncias, que ameritaban la medida que buscó primordialmente preservar la salud física y mental de los menores. El enojo, la reactividad y desesperación de Marisol, quien además espera un bebé para marzo de su ex pareja, se transformó en escucha y cierto grado de alivio: el expediente también señalaba los cambios y avances logrados por ella luego de llevar a la práctica las estrategias propuestas por el Servicio Local. "Yo –señaló la madre luego de la reunión- quiero poder visitarlos, y seguir con la contención psicológica, hacer todo lo necesario para que me los devuelvan y puedan estar conmigo, con sus hermanos y sus primos. Creo que lo mejor es que estén conmigo y sé que tengo que trabajar algunas cosas para que así sea". "Los vecinos -señaló la Dra. Andrea Ibar- que por alguna circunstancia llegan al Servicio Local, tienen que confiar y creer que estamos para ayudar, acompañar, orientar, liderar estrategias de familia. Marisol no podía con todo. Acá estamos hablando de que si logra dar ciertos pasos que le fuimos proponiendo, en un bien no sólo para los nenes, sino también para ella misma. Así funciona para ella y para el resto de los casos. No somos "El hombre de la bolsa" que nos llevamos a los chicos, esa figura con la que nos amenazaban nuestras madres si no comíamos. Estamos para ayudar y ojalá logremos la revinculación de los nenes con su madre".

LA ABOGADA ANDREA IBAR, DE SERVICIO LOCAL, ESCUCHA ATENTAMENTE LOS RECLAMOS DE LA MAMÁ





MARISOL Y SU HERMANA SARA AYER POR LA MAÑANA DIALOGANDO CON LA ABOGADA IBAR EN LAS OFICINAS DE AMEGHINO Y COLÓN.



El Servicio Local y un caso testigo

