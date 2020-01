Fue ayer por la tarde, en el barrio Malvinas Argentinas II. Aparentemente intentaban arrancar el auto y estaba en cambio. Un VW Gol volteó literalmente el portón de un garaje que se encontraba vacío y terminó impactando contra la pared de la cocina de una vivienda de la calle J. B. Crosio al 500, en el barrio Malvinas Argentinas II. Todo sucedió alrededor de las 18:30, cuando los moradores no estaban en la casa, quienes se encontraron con la noticia luego de recibir un aviso telefónico. El auto pertenece a un vecino quien dijo se haría cargo de los daños. Aparentemente, el Gol tenía problemas en el arranque, y cuando finalmente arrancó el motor, soltaron el embrague y la palanca de cambios se encontraba en modo "marcha atrás". La impericia de quien se encontraba al volante y el destino hicieron el resto. El conductor fue trasladado hasta el Hospital San José por un móvil del SAME, solo por precaución, ya que no tenía lesiones de gravedad.

El automóvil Volkswagen Gol arrancó literalmente el portón del garage.





El Gol, todavía con el capot levantado porque estaban viendo por qué no encendía, terminó su trayectoria contra la pared de la cocina de la casa.





La pared de atrás también resultó dañada.



Se llevó puesto el portón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar