ÁGUILA PASÓ A VICTORIANO ARENAS El delantero Germán Águila se alejó de Luján (estaba a préstamo, pero no tuvo prácticamente oportunidades), rescindió su contrato con Villa Dálmine y se incorporó a Victoriano Arenas, equipo que se prepara para el Torneo Clausura de la Primera C. De esta manera, después de sumar muy buenas actuaciones y goles en Puerto Nuevo y Argentino de Merlo (en ambos casos, en la Primera D), el delantero campanense de 21 años sigue tratando de afirmarse en la Primera tras sus pasos por Midland y Luján.

El plantel Violeta comenzó a intensificar su preparación de cara a la segunda rueda del campeonato. Saúl Nelle rescindió ayer en Nueva Chicago y llegaría en las próximas horas a Campana. El plantel de Villa Dálmine comenzó ayer una semana de entrenamientos en la que elevará las cargas, dado que afrontará tres jornadas de doble turno. Ayer fue la primera: por la mañana, los jugadores trabajaron en el campo de juego de Mitre y Puccini, mientras que por la tarde, tras el almuerzo que compartieron en Beruti Grill, lo hicieron en la cancha 1 del predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles. Esta modalidad de "doble turno" se repetirá miércoles y viernes, mientras que hoy y el jueves será jornada simple. Esta semana de trabajo desembocará en el viaje que el plantel realizará el próximo lunes a la ciudad de San Nicolás, donde llevará adelante una semana de concentración y entrenamientos y donde también disputará su primer amistoso del año (frente a Regatas de San Nicolás). Para ese viaje, el entrenador Lucas Bovaglio espera contar ya insertados en el plantel a los primeros dos refuerzos de este receso: los mediocampistas Saúl Nelle y Nicolás Femia, quienes llegarían a Campana en las próximas horas para firmar sus respectivos contratos y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico Violeta. Nelle es un volante central de 26 años surgido de Independiente de Avellaneda (donde logró debutar en Primera División) y que tuvo continuidad luego en la Primera Nacional en sus pasos por Los Andes, Almagro y Defensores de Belgrano (en el Dragón compartió la mitad de la cancha con Nicolás Del Priore). Su última experiencia fue en Nueva Chicago, donde no tuvo su mejor semestre, arrastrado por el complicado momento del Torito de Mataderos (está último en la Zona 1 con apenas 10 puntos en 15 partidos). Ayer, Nueva Chicago hizo oficial la rescisión de Nelle, quien ahora llegaría a Villa Dálmine para cubrir la salida del capitán Matías Ballini (seguirá su carrera en Independiente Santa Fe de Bogotá). Por su parte, Femia (23 años) es un mediocampista zurdo, de características ofensivas, que surgió en Huracán (dueño de su pase) y que en busca de mejores oportunidades como profesional fue cedido a Sachachispas, donde convirtió 3 goles en el campeonato 2018/19. Luego de esa experiencia pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde convirtió el tanto de la primera victoria del Ferroviario en la Superliga frente a Atlético Tucumán. Con estos dos futbolistas, Bovaglio volvería a contar con variadas opciones para la mitad de la cancha a pesar de las salidas de Ballini, Facundo Affranchino y Fabricio Brener, dado que Nelle y Femia se sumarán a Lucas Cuevas, Nicolás Del Priore, Federico Recalde, Cristian Carrizo, Denis Brizuela, Brian Orosco y David Gallardo. Los otros movimientos que muestra el plantel Violeta por estos días son el alejamiento de Juan Ignacio Dobboletta (regresará a Acassuso) y la incorporación de los juveniles Diego Pérez Díaz (arquero, categoría 2000), Santiago Patroni (mediocampista, categoría 2002) y Valentín Umeres (atacante, categoría 2003).

Foto: Prensa Villa Dálmine ESTIGARRIBIA, REFUERZO DE CARUSO El delantero Marcelo Estigarribia, ex Villa Dálmine, se incorporó a Belgrano de Córdoba para reforzar el plantel que dirige Ricardo Caruso Lombardi. El entrerriano de 24 años surgió en Deportivo Pronunciamiento, donde se destacó en el Federal A. Desde allí llegó al Violeta para la temporada 2018/19. Y cuando parecía que iba a ser el centroatacante titular de Felipe De la Riva, el DT finalmente se inclinó por la dupla Ijiel Protti-Martín Comachi. Así, Estigarribia perdió terreno y recién pudo convertir su primer gol en la parte final de ese semestre (con Walter Otta como entrenador), en aquel recordado empate 2-2 como visitante frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sin grandes oportunidades, decidió partir al Motagua de Honduras, donde convirtió 15 goles en 46 partidos, llamando la atención de Caruso, quien ahora lo tendrá a disposición para tratar de revertir el mal momento de Belgrano (terminó la primera rueda en el puesto 13 de la Zona 1 con 15 puntos en 15 partidos). En tanto, otro ex Villa Dálmine regresó del extranjero a la Primera Nacional: el cordobés Pablo Burzio dejó el Macará de Ecuador y se convirtió en refuerzo de Mitre de Santiago del Estero, otro equipo de complicado presente en la Zona 1: el Aurinegro se ubica en el 14º y anteúltimo puesto con apenas 15 puntos, misma cantidad que Belgrano.

