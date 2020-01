P U B L I C



ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, lanzaron hoy el Plan Nacional "Argentina contra el Hambre" y firmaron el convenio para la implementación de la Tarjeta Alimentaria en esa provincia. "Este es el inicio del cambio de paradigma, de un modelo económico, político, social y cultural que necesitamos para resolver el problema estructural de la pobreza, con más y mejores empleos, mejores salarios e ingresos promedio", destacó el mandatario chaqueño, quien enfatizó que la lucha contra el hambre es una política de Estado a nivel nacional y provincial". LLORENTE A TELAM El gobierno nacional formalizó ayer la designación de la periodista Bernarda Llorente como presidenta del directorio de la agencia de noticias estatal Télam. El nombramiento fue anunciado a través del decreto 15/2020, publicado en el Boletín Oficial este lunes con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Que el 2020 sea el año en que todxs juntxs podamos reconstruir una @AgenciaTelam en la cual podamos volcar nuestros talentos, profesionalidad y compromiso", publicó Llorente en su cuenta de Twitter el 31 de diciembre. ESTATALES El Gobierno pule en estas horas detalles del inminente anuncio del aumento salarial por decreto para empleados estatales de $ 4.000 en dos cuotas, el cual no se aplicará en los haberes altos del sector público, luego del que se estableció para los privados. "Va a haber un límite y se está trabajando en ajustar los montos", dijeron fuentes del Ministerio de Trabajo, mientras que durante la jornada circularon versiones de que ese tope podría ubicarse en los $ 60.000, por lo cual los trabajadores estatales que cobren por mes más de esa cifra no recibirían el incremento a cuenta de paritarias. Se trata de una de las diferencias que tendrá el anuncio respecto al de la semana pasada, para los trabajadores privados, que no estableció ningún límite de ingresos mensuales para aplicar la suba. En tanto, al igual que para los privados, el aumento será de 3.000 pesos para salarios de enero (se cobra en febrero) y 1.000 pesos para febrero (se cobre en marzo). BERNI El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró ayer que cuando la policía actúa correctamente, no tiene problemas con la justicia y advirtió que es necesario avanzar en reformas estructurales muy importantes en materia de drogadicción y narcotráfico. En declaraciones al programa "A dos Voces" que se emite por TN, Berni señaló que "en lo que va del año la policía bonaerense abatió 11 delincuentes y ninguno tuvo ningún problema porque todos actuaron dentro de la ley". VENEZUELA El Gobierno nacional consideró hoy "inadmisibles" los "actos de hostigamiento" producidos en el Parlamento de Venezuela durante el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, y consideró que se trata de "un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho". Consideró "inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva".

Breves: Noticias de Actualidad

