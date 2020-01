Efemérides del día de la fecha: 7 de enero

DÍA DEL COLECCIONISTA En este día se homenajea a los coleccionistas por su empeño, sacrificio y dedicación que llevan a diario para enriquecer sus colecciones que abarcan desde objetos muy específicos y difíciles de conseguir hasta otros un poco más accesibles. La labor de un coleccionista requiere de investigación y sumo cuidado en la adquisición de objetos a la vez que demanda mantener en condiciones al mismo. Entre los tipos de coleccionismo más comunes se encuentran la Numismática que se avoca a la colección de monedas; Filatelia con estampillas; Notafilia con billetes de banco; Xiloteca con maderas; y Conquiliología con caracoles de mar. LIONEL MESSI GANA SU CUARTO BALÓN DE ORO Transcurría el año 2008 cuando al delantero rosarino se le escapó de las manos el Balón de Oro por segunda vez consecutiva; sin dejar que el desánimo lo dominara, Messi se mostró optimista desconociendo que los balones se le irían a acumular en el futuro: "a ver si a la tercera va la vencida. Si tengo que ir, iré. Yo ya tengo traje."Con apenas 22 años el ansiado premio llegó a las manos del artillero que había estrenado la "10" sin que ésta le quedara chica luego de la partida de Ronaldinho al Milan yque había arrasado con su equipo en la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Para sorpresa del ídolo en el año 2010 llegó el segundo Balón de Oro, premio con la singularidad de haberse fusionado con el "FIFA World Player", y que lo galardonaba por su magnífico desempeño en el campo de juego y por ser el goleador de la Liga con 34 goles: "se hablaba mucho de Andrés Iniesta y de Xavi Hernández como ganadores y me sorprendió a mí también." El tercero arribó al año siguiente después de que "La Pulga" fuera el máximo goleador de la Liga con 50 goles y un gran protagonista de la Champions League. En el año 2013 la prestigiosa revista "France Football" le otorgó el cuarto Balón de Oro a un Messi orgulloso y agradecido que dejaba atrás a leyendas del fútbol como Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten que habían recibido el premio en 3 ocasiones: "la verdad es que es increíble poder recibir este premio, el cuarto y encima que sean seguidos es impresionante. Quiero agradecer este premio a mis compañeros del Barcelona, porque sin ellos habría sido imposible." En la actualidad el rosarino ostenta 6 Balones de Oro que lo consagran como uno de los mejores jugadores del mundo: "hace 10 años recibía mi primer Balón de Oro; vine con mis 3 hermanos, tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Ahora, 10 años después, me toca recibir el sexto en un momento muy especial con mi mujer y mis 3 hijos." ATENTADO CONTRA "CHARLIE HEBDO" Caracterizado como un seminario satírico con "humor ácido" y una sátira indiscriminada, la revista "Charlie Hebdo" había ofendido en reiteradas ocasiones a la comunidad musulmana con sus representaciones irrespetuosas del profeta Mahoma; las mismas provocaron que extremistas islámicos destrozaran las oficinas del medio con una bomba incendiaria en el año 2011. Cuatro años después, en medio de una creciente tensión entre Francia y grupos terroristas, dos personas armadas con fusiles de asalto entraron en las oficinas parisinas de "Charlie Hebdo" y abrieron fuego contras los periodistas y dibujantes presentes; producto del brutal ataque fallecieron 12 personas y 11 resultaron heridas. A dos años del atentado, el director de la revista, Laurent Sourisseau, dijo: "el del 7 de enero no es un atentado como los demás. Es un crimen político que tenía como objetivo suprimir ideas y a quienes las proclamaban. Ese día, las víctimas fueron asesinadas a causa de sus opiniones políticas, de sus escritos políticos, de sus dibujos políticos publicados en el diario político ´Charlie Hebdo.´"

