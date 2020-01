Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 07/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 07/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SE DESPIDIÓ EL TANO Daniele De Rossi anunció ayer su alejamiento del fútbol profesional y, de esta manera, su salida del plantel Boca Juniors. El italiano explicó los detalles en conferencia de prensa, junto al Presidente Jorge Amor Ameal. En ese marco destacó que "la decisión es definitiva" y remarcó: "Tengo la necesidad de acercarme a mi hija mayor, que es la única que se quedó allá. Nos extrañamos mucho. A los 14 años, necesita de su padre cerca. Solo eso. No hay nada más atrás". A su vez, reveló que la nueva dirigencia intentó convencerlo para que siga. "Me mostraron cariño y me dijeron que me tome el tiempo que necesitara para ver si podía resolver la situación. Sabía que no iba a seguir, pero me pareció más respetuoso venir y hablar cara a cara".Con la baja de De Rossi y la citación de Nicolás Capaldo para la Selección Argentina Sub 23 que participará del Torneo Preolímpico en Colombia, las alternativas para cubrir el centro de la cancha se ven mermadas para el DT Miguel Ángel Russo, que cuenta con Iván Marcone, Agustín Almendra y Jordan Campuzano como principales figuras en ese sector. JUANFER FUE EXIGIDO Luego de la arritmia que le fue detectada en los exámenes médicos previos al inicio de la pretemporada, el colombiano Juan Fernando Quintero fue exigido ayer en San Martín de los Andes, donde River Plate realiza la parte más intensa de su pretemporada. Y la respuesta del mediocampista fue satisfactoria, por lo que continuaría la preparación a la par de sus compañeros. INSISTEN POR GAICH Brujas de Bélgica busca cerrar un acuerdo con San Lorenzo por la transferencia de Adolfo Gaich. En primera instancia había ofrecido 10 millones de dólares y próximamente podría elevar ese monto a 13,5 millones para quedarse con el pase del delantero de 20 años que integra el Seleccionado Sub 23 que disputará el Torneo Preolímpico en Colombia. SUB 23: LA LISTA El DT Fernando Batista definió a los 23 convocados de la Selección Argentina Sub 23 para el Torneo Preolímpico que se disputará en Colombia desde el 18 de enero y que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. La lista es la siguiente: -Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia). -Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Jrs), Facundo Medina (Talleres), Nazareno Colombo (Estudiantes LP), Facundo Mura (Estudiantes LP) y Claudio Bravo (Banfield). -Volantes: Fausto Vera (Argentinos), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca), Gastón Togni (Independiente) y Agustín Urzi (Banfield). -Delanteros: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City). LAUTARO Y PIPITA Ayer, en el cierre de la 18ª fecha de la Liga de Italia, Lautaro Martínez selló la victoria 3-1 del Inter como visitante sobre Napoli. De esta manera, el Neroazzurro sigue en lo más alto de la tabla junto a Juventus, que goleó 4-0 a Cagliari con un triplete de Cristiano Ronaldo y un tanto de Gonzalo Higuaín. Los otros argentinos que marcaron goles en esta fecha fueron Alejandro "Papu" Gómez (en la victoria 5-0 de Atalanta sobre Parma) y Rodrigo De Paul (en el final del encuentro le dio el triunfo 1-0 a Udinese ante Lecce como visitante).

