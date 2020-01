Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 07/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 07/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TERRANOVA ES LÍDER El mendocino Orlando Terranova tuvo un gran inicio en el Dakar 2020 que se desarrolla en Arabia Saudita. Con su Mini, "Orly" fue 7º en la primera etapa, mientras que ayer quedó 2º en la segunda etapa. De esa manera, quedó en el primer lugar de la General en la categoría Autos, dejando atrás al español Carlos Sainz (4m43s de diferencia) y al qatarí Nasser Al-Attiyah (6m07s), los dos campeones más recientes de la prueba. BENAVIDES QUEDÓ 3º En Motos, el salteño Kevin Benavides (Honda) fue 4º en la primera etapa y ayer, en la segunda, llegó nuevamente en la misma posición. Así, en la General se ubica en el tercer puesto, a 1m32s del líder Sam Sunderland (KTM) y a 14 segundos de Pablo Quintanilla (Husqvarna). Por su parte, Luciano Benavides (KTM) fue 8º y 5º en estas primeras dos etapas y marcha en el 7º lugar de la General. En Cuatris (Quads), el chileno Ignacio Casale fue el mejor en las primeras dos etapas y lidera la General con más de 9 minutos de ventaja. En tanto, el piloto de Lobos, Manuel Andújar, fue 4º en la segunda etapa de ayer y se encuentra en el 5º lugar. Mientras el santiagueño Martín Sarquiz se ubica en el puesto 13. Finalmente, en UTV, el mejor argentino es el puntano Omar Gándara, quien figuró 14º en la primera etapa y 20º ayer. Así se ubica 17º en la General que lidera el chileno Francisco "Chaleco" López. LA ERA DEL CHE El entrenador Néstor García regresó a la Liga Nacional de Básquet después de sus pasos por la Selección de Venezuela y el Fuenlabrada de España para convertirse en el nuevo DT de San Lorenzo de Almagro. El Ciclón, a pesar de sus buenos resultados, decidió cortar a Facundo Muller y rápidamente confirmó al "Che" como su reemplazante. El bahiense afrontará tres desafíos principales al frente de San Lorenzo: el Final Four del Súper 20, la Liga Nacional y la Basketball Champions League América. NO PUDO CON AUSTRIA En la primera edición de la ATP Cup, que se está desarrollando en Australia, el equipo argentino conducido por Gastón Gaudio venció a Polonia por 2-1 en su debut (triunfos de Guido Pella y la dupla Máximo González-Andrés Molteni), mientras que por la segunda fecha cayó 3-0 ante Austria. El cierre de la primera fase de este certamen tendrá a Argentina midiéndose ante Croacia, que ya superó tanto a Austria como a Polonia. MUCHO HUMO El tenista serbio Novak Djokovic, número 2 del ranking mundial y Presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, propuso aplazar el Australian Open (primer Grand Slam del año, cuyo comienzo será el 20 de enero) debido a los múltiples incendios que está sufriendo el país organizador y que afectan a la calidad del aire. Según explicó Nole, esto podría generar problemas de salud para los tenistas y los espectadores. GLADIADORES: AGENDA Del 21 al 25 de enero, el Seleccionado Argentino de Handball disputará en Maringá, Brasil, el Torneo Centro-Sur 2020, que otorga tres boletos para el Campeonato Mundial "Egipto 2021". El debut de los Gladiadores será el 21 frente a Paraguay (17.00). Luego se medirán con Uruguay (el 22 a las 15.00), Perú (el 23 a las 17.00), Chile (el 24 a las 15.00) y Brasil (el 25 a las 19.00).

