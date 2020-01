La Policía recomiendo no aceptar documentos con fecha en la que solo figure el 20 y recomienda que incluyamos la fecha que falta para evitar malentendidos. La Policía pide mucha atención a cómo escribimos 2020 en los documentos para que no nos jueguen una mala pasada. La peculiaridad de que en este 2020 las dos primeras cifras 20, coincidan con las dos últimas, puede favorecer a la falsificación de documentos y provocar problemas. 31/01/2020 es como deberíamos escribirlo correctamente y no 31/01/20, pues cabe la posibilidad de que alguien cambie y escriba detrás del 20 dos cifras más y lo convierta en fechas como 31/01/2018 o 31/01/2019 o cualquier otro año de conveniencia, con las consecuencias legales que puede tener. Además, la Policía recomiendo no aceptar documentos con fecha en la que solo figure el 20 y recomienda que incluyamos la fecha que falta para evitar malentendidos.



Alerta: Advierten lo importante que es escribir completo el año 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar