Serían 191 los despedidos en Tenarissiderca

Son trabajadores en su mayoría contratados, pero también hay efectivos. "Nos extraña que el grupo Techint pretenda tener trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Esto no ha sucedido nunca. Que hoy pretendan llevarlo a cabo, es claramente una provocación", dijo Abel Furlán sobre la nueva acta de suspensiones propuesta por la empresa que la UOM se negó a firmar. .

"En el turno de noche del lunes la empresa TenarisSiderca empezó a prohibir el ingreso de trabajadores a sus tareas normales y habituales, produciendo despidos masivos. Estamos denunciando 191 telegramas de despidos, cuestión que nos sorprende porque veníamos hasta el 31 de diciembre con un acta de suspensiones convalidando una situación que a nuestro entender era llevadera porque contenía a las partes. Una semana antes de finalizado el 2019 Siderca nos propone renovar esa acta, pero modificando las cláusulas, lo cual para nosotros fue determinante porque nosotros teníamos acordado un pago de un 90% de lo que hubiera percibido el trabajador realizando las tareas normales y habituales; y ahora nos plantean modificaciones donde el trabajador cobraría apenas el 74% de su salario promedio. Porque lo cierto es que va a haber trabajadores, una población importante, que van a estar cobrando por debajo del 70%, con lo cual se hizo casi imposible acceder a la firma de esa acta. Entonces, responsablemente, la representación gremial dijo estar de acuerdo en volver a firmar una nueva acta de suspensiones en tanto y en cuanto tuviese las cláusulas originales que tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. La empresa se negó, siguió sosteniendo que lo único que podía hacer era firmar un acta con ese promedio. No nos quedó otra alternativa que rechazar la propuesta y ante esa situación, la empresa amenaza con despidos que empezó a concretar", señaló ayer por la mañana Abel Furlán, titular de la seccional local de la UOM.

Por la tarde, se confirmó que hoy en horas del mediodía habrá una primera reunión en la delegación local del Ministerio de Trabajo luego de la cual, se estima, se dictará la conciliación obligatoria mientras tienen lugar las negociaciones ahora arbitradas por el Estado.

EL TWITTER DE TRUMP

Durante su reunión con la prensa local, Furlán fue exponiendo diferentes argumentaciones para quitarle entidad a la medida tomada por la empresa a la que considera una jugada política que tendría por objetivo negociar nuevos términos en Vaca Muerta, entre otras cuestiones.

Según Furlán, "toda esta provocación se da en un marco en el que el propio Gobierno Nacional a través de un decreto sostiene la empleabilidad e impulsa la doble indemnización precisamente para desalentar los despidos. La empresa pretende bajarle hasta un 30% el salario a los trabajadores cuando el gobierno a través de un decreto y de un pacto de solidaridad con el resto de los actores políticos y sociales de la Argentina sacan un anticipo de paritarias de $4000 y Siderca pretende hacer todo lo contrario: deprimir más aún el poder adquisitivo de los trabajadores con una propuesta que es impresentable".

El sindicalista señaló que uno de los argumentos que expone Siderca "es la paralización de Vaca Muerta y el Twitter de Donald Trump en el que manifiesta que va a poner barreras arancelarias al acero y al aluminio. Eso fue solamente un Twitter, porque EE.UU. no implementó ninguna medida en ese sentido. Por otra parte, las comparaciones son odiosas pero a veces inevitables: Aluar, una empresa muy importante de nuestro país, afectada también por la misma decisión que pretende utilizar Siderca, no ha tomado ninguna medida con sus trabajadores. Siderca pretende bajarle un 30% a los suyos y si no se acepta esto, los despidos que hoy tenemos en nuestra ciudad afectando claramente la tranquilidad y la paz social, sino también la economía de la región. Porque es un mal ejemplo para el resto. No entendemos la actitud de Tenaris cuando hay muchas PyMEs que están sosteniendo la empleabilidad, estando en peores situaciones que la que tiene la empresa Siderca. Sin embargo, Siderca no tiene ningún reparo en despedir a 200 trabajadores. Nosotros entendemos que Siderca está relocalizando producción en otras plantas porque tiene un negocio global. Ellos mismos han dicho que México está trabajando a full. Lo que creemos nosotros es que están armando el escenario propicio para tratar de desafiar al gobierno de Alberto Fernández para resolver negocios que tiene pendientes. Si no, no se justifica que hoy esté tomando la decisión de expulsar a trabajadores cuando la situación que hoy tiene Siderca es la misma que tenía hace 7 meses atrás en el gobierno de Macri. No ha cambiado absolutamente en nada. Las retenciones de las que ellos se quejan las puso Macri; porque la devolución de las exportaciones también las sufrían con el gobierno de Macri; y porque el Twitter que ellos manifiestan que fue uno de los motivos de la caída de la producción no se ha concretado bajo ningún punto de vista. Y porque la situación de Vaca Muerta no apareció ahora en diciembre, sino que viene de hace 7 meses atrás. Por qué ahora toma esta postura y no hace 7 meses atrás con el gobierno de Macri, no lo entendemos".

VACA MUERTA

"El tema de Vaca Muerta –desarolló- pasa por la inseguridad que tienen ellos de poder sostener el convenio que en algún momento firmaron con el gobierno de Macri: el hecho de pagar el metro cúbico de BTU a U$S 7.5 en boca de pozo y después fue restringido cuando el precio internacional apenas llega a U$S 4. Es una situación que vienen planteando, que Vaca Muerta se ha frenado y eso ha repercutido en la producción de la planta de Campana. No decimos que eso no pueda llegar a ser cierto. Pero sí decimos que eso no justifica los 200 despidos que lleva adelante Siderca. Porque la dirigencia gremial siempre ha estado a la altura de las circunstancias y a tratado siempre de estar haciendo aportes para garantizar la empleabilidad. No hay ningún justificativo para que hoy ningún compañero pierda su trabajo en TenarisSiderca".

Más adelante Furlán explicó: "En el año 2015 el trabajador de Siderca percibía un promedio salarial de U$S 2300.- y hoy es de U$S900.- con lo cual tampoco puede argumentar que el problema es el costo salarial. El problema es político que tiene con el actual gobierno, y pone en conflicto a los trabajadores para en realidad presionar al gobierno. En 2015, cuando si se avino a firmar un acta de suspensión, manejaba salarios en dólares más altos y pudo contener a sus trabajadores. Hoy dice que no puede contenerlos, y tenemos que reducir un 30% nuestro salario. Además, el viernes no acordamos firmar la nueva acta, y el sábado nos enteramos que se acaban de comprar una planta en EE.UU. por U$S 1100 millones. Acá no hay un problema económico, hay un problema político y los trabajadores estamos siendo los convidados de piedra. Queremos denunciar ante la sociedad de Campana, de Zárate y de nuestra región la actitud que tiene Siderca: no les importa la situación de los trabajadores y mucho menos de la sociedad en su conjunto. Cuando se firman las suspensiones, el Estado Nacional hace un aporte significativo para garantizar la empleabilidad porque el monto de todos los aportes previsionales que la empresa se ahorra con la firma de un acta, las solventa el Estado Nacional con el aporte de todos los argentinos. Ni aún eso garantiza la empleabilidad en un contexto donde el gobierno acuerda con todos los actores un programa solidario para sostener la empleabilidad e incrementar el poder adquisitivo para poner la economía en marcha. Siderca hace todo lo contrario, en un acto provocativo no solamente hacia los trabajadores sino también hacia el gobierno actual".

RIESGO EMPRESARIO

Ya sobre el final de la conferencia de prensa, señaló: "Pareciera que hay una costumbre que ha tomado la empresa. Es la misma situación cuando asumió el gobierno de Macri, en diciembre de 2015, donde produjo también 200 despidos, fuimos a conciliación obligatoria, y después, fuimos acordando las suspensiones. Al poquito tiempo apareció el contrato de Vaca Muerta con el Gobierno Nacional. Volvemos a repetir la misma historia. Hay algo que no terminó de cerrar todavía, y nos quieren usar a los trabajadores como chivos espiatorios para resolver otros negocios que no son los que nos competen a nosotros pero sí sufrimos las consecuencias. Nosotros queremos resolver el problema. Si la empresa tiene una situación de crisis, lo lógico sería que lo plantee, lo demuestre, lleve un plan de procedimiento preventivo como lo hace cualquier empresa y en ese marco estar resolviendo la cuestión. Ahora, claramente, plantear sí o sí una reducción de un 30% en un contexto donde ni siquiera pudimos resolver la totalidad de la paritaria 2019, donde estamos discutiendo todavía esa paritaria porque nos falta un 15% respecto a lo que va a ser la inflación proyectada al 31 de marzo. ¿Y en ese contexto pretende deprimir aún mas el salario de los trabajadores? Es claramente una propuesta inaceptable, provocativa, que claramente no nos deja alternativa. Siderca nos lleva al conflicto queriendo imponer a sus trabajadores a estar con salarios por debajo de la línea de la pobreza: hay sectores de la población dentro de Siderca que si le sacamos el 30% del salario, van a estar por debajo de la línea de la pobreza, porque hoy la canasta alimentaria es de $39 mil. Nos extraña que el grupo Techint pretenda tener trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Esto no ha sucedido nunca. Que hoy pretendan llevarlo a cabo, es claramente una provocación. Hay una intencionalidad de utilizar a los trabajadores para otras cuestiones que no son las que tenemos como problema. Por otra parte, queremos decirlo con todas las letras: algún riesgo empresario tiene que asumir Tenaris. No puede pretender que toda situación de crisis la termine pagando el Estado o los trabajadores".