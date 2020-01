P U B L I C







EL GREMIO TAMBIÉN PIDE ABRIR LA PARITARIA 2020 El estancamiento de la negociación paritaria del segundo semestre del año 2019 provocó que, aún sin cerrarse ese período, ya se esté en condiciones de comenzar la paritaria 2020. Y así se lo hizo saber el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana al Ejecutivo Municipal ayer, a través de una nota que presentó en Mesa de Entradas. De hecho, el gremio convocó a una primera reunión para el próximo jueves 16 de enero a las 10.00 horas en la sede de la Av. Ameghino, donde espera que el Ejecutivo presente a sus miembros paritarios para este 2020, dado que algunos representantes del año pasado no lo seguirán siendo por los cambios que se dieron en el Gabinete. "Ya estamos en condiciones de solicitar la apertura de la paritaria 2020 porque, según el último acuerdo que alcanzamos, las paritarias son ahora por año calendario, comenzando en enero", explicó una fuente del STMC. Lo hizo a través de una nota que presentó en la sede de La Plata. En el texto denuncia una conducta "desleal" del Ejecutivo y asegura que el segundo aumento otorgado por decreto fue "paupérrimo" y no alcanza a los jubilados y pensionados municipales. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana presentó una nota en la sede de La Plata del Ministerio de Trabajo para denunciar el accionar del Departamento Ejecutivo en la negociación paritaria para el segundo semestre del año 2019 y pidió la "pronta intervención" de la cartera que ahora conduce Mara Ruiz Malec. No es la primera presentación de este estilo que el gremio realiza ante el Ministerio, aunque esta vez decidió hacerla directamente en la sede central de la capital bonaerense para tratar de "acortar los tiempos y lograr mejores resultados" con respecto a los obtenidos en la Delegación Local de nuestra ciudad, contó una fuente gremial. En esta nueva nota, el STMC explica que se convocó a negociación paritaria para, entre otros temas, "cerrar el aumento salarial para el segundo semestre del año 2019". Y remarca que en octubre comenzaron "las ausencias injustificadas" de parte del Departamento Ejecutivo. "Dejaron de concurrir a las reuniones paritarias convocadas, logrando con su accionar quebrantar nuestro derecho a obtener una justa recomposición de nuestro salario", con el agravante de "la situación económica actual que ha menoscabado gravemente los ingresos de los compañeros municipales" A su vez, el gremio marca que en una "actitud claramente especulativa", el Ejecutivo de Campana otorgó por decreto aumentos a cuenta del acuerdo paritario a alcanzarse, "dejando en evidencia su clara intención de no acordar con el STMC tal como lo establece la Ley". Y al respecto agrega: "Estos aumentos otorgados por decretos y a cuenta de futuros acuerdos, no llegan a los compañeros trabajadores pasivos (jubilados y pensionados municipales), de la misma forma que (éstos) no reciben los Bonos no remunerativos que son otorgados por el gobierno comunal". Por ello, el STMC denuncia que "la conducta del Departamento Ejecutivo Municipal es mínimamente desleal a los principios que hacen a las reuniones paritarias y no hacen más que dilatar, coartar y menoscabar los derechos de los trabajadores de obtener una justa recomposición de sus ingresos en relación a la inflación que destruyó el poder adquisitivo". Al mismo tiempo, aseguró que el segundo aumento por decreto otorgado por el Intendente Sebastián Abella es un "aumento paupérrimo, que desde ningún punto de vista mitiga la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos" En ese marco, desde el STMC afirmaron que "el Departamento Ejecutivo de Campana destruye y aniquila el poder de este Sindicato en ejercicio de la representación que ejerce y debe ejercer para sentarse en una mesa paritaria a discutir los incrementos salariales que permitan al trabajador mitigar sus faltantes ante los precios y créditos que se tornan de difícil alcance". Finalmente, ante todo lo expuesto, la nota que lleva las firmas del Secretario General, Carlos Barrichi, y de la Secretaria Gremial, María Florencia Mingues, le solicita al Ministerio de Trabajo bonaerense, "con carácter urgente, la intervención a fin de exigir a la Municipalidad de Campana cumplir con las negociaciones paritarias según lo acordado" y que en caso que el Ejecutivo "continúe con su accionar ilegítimo, malicioso, antijurídico e improcedente, se lo sancione con la aplicación de multas por su proceder antisindical".



CARLOS BARRICHI, SECRETARIO GENERAL DEL STMC. LA NUEVA MINISTRA BONAERENSE Mara Ruiz Malec tiene 34 años, se graduó como Licenciada en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene un Máster en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín. Además, integra el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala y fue asesora de Axel Kicillof en la Cámara de Diputados. Tras asumir como Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires aseguró que el desafío es "volver a poner tanto el ministerio como el gobierno en beneficio de los trabajadores".

LA ECONOMISTA MARA RUIZ MALEC.



Paritaria Municipal:

El sindicato solicitó la "pronta intervención" del Ministerio de Trabajo

