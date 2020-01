Está indicada para niños a partir de 9 meses y adultos hasta 60 años que viajen a Cataras del Iguazú, Brasil, Colombia, Bolivia e incluso Bahamas. Se aplican 40 por día en el vacunatorio del Hospital, los lunes, miércoles y viernes. Se deberán solicitar turno al 492810 y presentarse con orden médica. La Secretaría de Salud del Municipio recomienda a los turistas que vacacionen en las Cataratas del Iguazú (tanto del lado argentino como brasilero), Brasil, Colombia, Bolivia e incluso Bahamas aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla anticipadamente. "Es importante que la población tome conciencia y se vacune como mínimo con 10 días de anticipación al inicio de su viaje. De lo contrario, no se podrán generar los anticuerpos necesarios que la vacuna garantice su eficacia", detalló la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi. En este sentido, Penovi subrayó que "en esta época hay una gran demanda de la vacuna y los turnos no consiguen a la brevedad. Por ello, se requiere solicitarlo con anticipación comunicándose al 492810". Según precisó la funcionaria, la demanda además está ligada a que, por elección del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Hospital Municipal es referente regional por ello se aplican vacunas también a pacientes oriundos de Campana, Escobar, Zárate, Lima, Baradero y San Pedro. "Se aplican 40 vacunas por día y, en el caso de la fiebre amarilla, se colocan los días lunes, miércoles y viernes solo en el vacunatorio del Hospital San José. Se entrega certificado internacional de cobertura de vacunación", indicó. Se pueden vacunar bebés mayores de 9 meses y adultos menores de 60 años. Al momento de la dosis, el paciente deberá presentarse con una orden médica dado tiene efectos adversos. No podrán colocársela quienes están enfermos o han recibido una vacuna en los últimos 30 días ni tienen que estar realizando tratamientos inmunosupresores (como quimioterapia y corticoides). "Aquellos que hayan decidido vacunarse deberán comunicarse telefónicamente para solicitar el turno con anticipación", concluyó Penovi.

La Dra. Penovi recordó que es necesario sacar el turno con anticipación



Fiebre amarilla:

El Municipio recomienda solicitar turnos anticipadamente para vacunarse

