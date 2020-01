Irán atacó dos bases áreas en Irak en la que había tropas estadounidenses

Bombardeó la base de Al Asad ubicada al oeste de Bagdad, y la de Irbil, cerca de la frontera con Irán. Conmoción mundial que afecta el precio del petróleo y los mercados internacionales. No hubo comentarios de Trump al respecto. Irán lanzó anoche un ataque con al menos una docena de misiles balísticos sobre dos bases que albergan militares de Estados Unidos en Irak. Los complejos militares atacados fueron los de Al-Asad, ubicada al oeste de Bagdad, y la de Irbil, cerca de la frontera con Irán, fueron impactadas por al menos 30 cohetes, según reportó el Pentágono. Minutos después del ataque no se había confirmado si produjo muertos o heridos. El ataque se produjo días después de que Estados Unidos matara al general Qasem Soleimani en una ofensiva con aviones no tripulados en Bagdad por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. PETROLEO Y MERCADOS El precio del petróleo subió el miércoles y las acciones de Tokio se desplomaron cuando los inversores se asustaron por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra instalaciones estadounidenses en Irak. Al conocerse la noticia de un ataque con misiles contra dos bases aéreas en Irak que albergaban a las fuerzas de EEUU y de la coalición, el índice de referencia Nikkei 225 cayó casi un 2,5 por ciento, mientras que el índice Topix, más amplio, se redujo en más de un dos por ciento. "No va a ser bonito hoy", dijo Stephen Innes de AxiTrader, reaccionando a los informes iniciales de la primera respuesta de Irán a la muerte del general Qassem Soleimani en un operativo de EEUU. El petróleo subió bruscamente, con el punto de referencia WTI saltando hasta 4.53 por ciento a $65.54 por barril antes de asentarse ligeramente. Las acciones japonesas también se vieron afectadas por la huida hacia el yen como moneda refugio, un activo en el que los inversores suelen refugiarse en tiempos de incertidumbre. Un yen en alza hace que el precio de las empresas exportadoras japonesas caiga. "El yen se está afirmando a los niveles de 107.78-79" que por lo general perjudican al mercado de valores japonés, dijo a AFP Kyoko Amemiya, asesor principal del mercado de valores de SBI Securities. Los valores japoneses también se ven afectados por la preocupación por el impacto económico en Japón, que se debe a la subida del precio del petróleo, dijo Amemiya.



Irán atacó dos bases áreas en Irak en la que había tropas estadounidenses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar