El mediocampista zurdo llega desde Central Córdoba de Santiago del Estero. "Llego con muchas ganas", aseguró en conferencia de prensa. Hoy, en tanto, firmaría el volante central Saúl Nelle. Fue el primer nombre que trascendió en este receso para reforzar a Villa Dálmine. Y terminó siendo, nomás, el primero en firmar: Nicolás Femia (23 años) fue presentado ayer oficialmente en Mitre y Puccini tras estampar su rúbrica en el contrato que lo unirá a la institución de nuestra ciudad. El mediocampista zurdo surgió de Huracán, donde fue compañero de Lucas Cuevas (integrante del plantel Violeta) desde los 10 años. Y en busca de sus primeras oportunidades como profesional fue cedido a Sacachispas, donde tuvo una gran experiencia, convirtiendo 3 goles en la Primera B Metro. Desde allí saltó nuevamente a la Superliga para sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero a mediados del año pasado. Sin embargo, a pesar de convertir un gol, una molestia muscular no le permitió encontrar continuidad y finalmente quedó entre los prescindibles para "el Sapito" Gustavo Coleoni. En ese marco, Villa Dálmine siempre estuvo tras sus pasos y no dudó en ficharlo: "Llego con muchas ganas. Me hicieron sentir muy bien desde el primer llamado y estoy muy contento con llegar acá", contó ayer en conferencia de prensa, junto al Presidente Diego Lis y al Director Deportivo, Gabriel Viglianti. "Me dieron buenas referencias del club, que es una institución ordenada, por eso tampoco tuve problemas en llegar a un acuerdo. Además, me queda cerca de mi casa", añadió respecto a las conversaciones que mantuvo con Cuevas y Germán Lesman, excompañeros en Huracán. Admirador de Juan Román Riquelme, Javier Pastore y Gio Moreno, el mediocampista señaló que puede jugar de doble 5, de volante interno o abierto por izquierda. "Me siento cómodo de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo", explicó. "Me gusta convertir, llegar al área rival. En el fútbol actual hay que correr; no se puede jugar si no corrés; pero también me gusta el juego técnico y llegar a convertir", agregó Femia. "Mi principal objetivo es que al club le vaya bien y que yo pueda jugar la mayor cantidad de partidos, pero siempre priorizando lo grupal. Es una etapa nueva en mi vida y la arranco de la mejor manera, sin pensar en lo que pasó ni en lo que pueda llegar a venir. Estuve en la Primera B Metro y me fue muy bien, lo que me brindó la posibilidad de volver a Primera División. Pero pienso en el ahora, en estos seis meses que voy a tener por delante con Villa Dálmine", expresó respecto al avance de su carrera, teniendo en cuenta que "baja" a la Primera Nacional desde Central Córdoba (SdE). En cuanto a la categoría, Femia nunca jugó en la segunda división del fútbol argentino, pero sabe lo que es el Ascenso y conoce también detalles de la Primera Nacional: "Hablo con muchos excompañeros y tengo referencia de ellos sobre lo que es la categoría: se juega fuerte, como en otras categorías de Ascenso" En la presentación del mediocampista, el Presidente Diego Lis reconoció que el Violeta estuvo cerca de incorporarlo a finales del año pasado (cuando tenía la posibilidad de hacerlo por la lesión de Marcos Arturia). Y, a su vez, adelantó que hoy será presentado el segundo refuerzo para la segunda rueda del campeonato: el volante central Saúl Nelle, quien tras rescindir en Nueva Chicago se convertirá en el reemplazante de Matías Ballini (ya fue presentado en Independiente Santa Fe de Bogotá).

DIEGO LIS Y GABRIEL VIGLIANTI ACOMPAÑARON A NICOLÁS FEMIA EN SU PRESENTACIÓN COMO NUEVO JUGADOR VIOLETA. SE FUE DOBBOLETTA Aunque la noticia ya era conocida, ayer se confirmó: el arquero Juan Ignacio Dobboletta rescindió su contrato con Villa Dálmine y regresará a Acassuso, institución desde la que llegó a Campana. "Juani" había llegado a Campana a mediados de 2018, de la mano de Felipe De la Riva. Y tras una decisiva participación en Copa Argentina frente a UAI Urquiza en la definición por penales parecía tener todo a su favor para consolidarse en el puesto. Sin embargo, un error frente a Mitre de Santiago del Estero en Mitre y Puccini le erosionó la confianza y no pudo brindar la seguridad esperada. Por ello, hacia finales de ese 2018, el Violeta incorporó a Juan Marcelo Ojeda, quien terminó adueñándose del arco a principios de 2019 (desde entonces, Dobboletta disputó solo dos partidos: por Copa Argentina ante San Martín de San Juan y frente a Chacarita en el actual campeonato por la expulsión de Ojeda en la fecha anterior). De esta manera, Villa Dálmine suma cinco bajas para la segunda rueda respecto a la primera: Dobboletta, Matías Ballini, Facundo Affranchino, Fabricio Brener y Marcos Arturia.

EL ARQUERO RESCINDIÓ SU CONTRATO.

